Загитова обратилась к обеспокоенным болельщикам

По словам Олимпийской чемпионки 2018 года, ей наконец-то удалось правильно расставить приоритеты. Алина Загитова постаралась успокоить своих поклонников и объяснить им ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день.
Как сообщает RT, фигуристка начала активно развивать свой профиль в "Инстаграм". Алина приняла такое решение, чтобы болельщики могли знать, что происходит в ее жизни.
"Не переживайте, у меня все хорошо! Как и раньше, радуюсь жизни. Сейчас только появилось еще что-то, помимо фигурного катания", – публично высказалась спортсменка.
Загитова добавила, что теперь уделяет время саморазвитию. Девушка обратилась за помощью к всевозможным репетиторам и записалась на новые дополнительные занятия.
Как отметила фигуристка, современный человек не должен зацикливаться на одной сфере деятельности. В XXI веке каждому предоставляется возможность испробовать все направления. В случае с Алиной, это не только спорт.
Напомним, Загитова приостановила карьеру после нескольких побед и первенства на чемпионате мира и Европы. В прошлом сезоне девушка отказалась выступать на контрольных прокатах сборной России и замкнулась в себе.
Многочисленная аудитория долгое время не понимала, ждать ли юную фигуристку на следующих соревнованиях. Ходили слухи, что девушка даже пыталась свести счеты с жизнью. К счастью, черная полоса осталась позади, и Алина объявила о своем "воскрешении".
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