Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Рудковская опубликовала в "Инстаграм" фото, сделанное на стадионе. Продюсер была запечатлена в компании семилетнего сына Саши, который является не только болельщиком фигурного катания, но и сам достигает высот в этом виде спорта.
Под кадром супруга Плющенко написала, что испытала невероятные эмоции, наблюдая за прокатами спортсменов на этапе Кубка России воочию. Она счастлива, что спортсмены, занимающиеся в академии фигурного катания "Ангелы Плющенко", стали лучшими. "Молодцы! Гордимся!", – выразила радость Рудковская.
Многие пользователи Сети не согласились с тем, что победа фигуристов является заслугой Плющенко. По их мнению, необходимо благодарить Этери Тутберидзе, которая занималась с Трусовой до весны этого года. "Таких спортсменов вам подарила, а теперь смотрит и смеется над вами, как вы ее заслугу себя захапали", – цитирует одного из фолловеров "Пятый канал".
Яна не смогла молчать. Она напомнила критикам, что Александра занимается с Евгением уже семь месяцев, а Артем Ковалев всегда тренировался в академии. "Слышали звон, да не знаете, где он", – отрезала Яна.
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