Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

В минувшие выходные в Москве прошел этап Кубка России по фигурному катанию. Победу одержали подопечные Евгения Плющенко – Александра Трусова и Артем Ковалев. Яна Рудковская поздравила супруга и спортсменов с лидерством.

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