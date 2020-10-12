Гном Гномыч поймет: Навка силой посадила на шпагат рыдающую дочь

Олимпийская чемпионка старается развивать дочь в разных направлениях. Малышка занимается не только фигурным катанием, однако пока что основное внимание звездной мамы направлено на подготовку шестилетней Нади к выступлениям на льду.
Чтобы девочка могла хорошо тянуться и садиться на шпагат, часть занятий проходит в гимнастическом зале. На видео, которые опубликовала Татьяна Навка, видно, что тренер с силой давит на ногу ученицы, а та плачет. "Больно! Ай! Больно!" – кричит девочка. "Надя, ты артистка", – говорит наставница.
На следующих кадрах малышка уже сидит на продольном шпагате. На лице у девочки застыли слезы, она всем своим видом показывает, что занятие ей не пришлось по душе. "Вот, какой зато шпагат теперь, такой красивый", – шепчет за кадром Татьяна Навка. Юная спортсменка с трудом терпит еще пару секунд и спешит принять более удобную позицию.
В Сети осудили именитую фигуристку. "У нас мурашки от слез Нади Песковой на уроке гимнастики", – написали в телеграм-канале "Только никому". Впрочем, олимпийская чемпионка нацелена на то, что дочь пойдет по ее стопам, а ради медалей можно и потерпеть.
Стоит отметить, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской как никто может понять трудности, с которыми столкнулась наследница Татьяны Навки. Поклонники давно жалеют мальчика, которого отправляют на соревнования, несмотря на травму.
Популярные темы форума
Не глотает
бойкот Лионе
Турция хочет захватить Израиль!
Сколько Лион сбились со чету
Новый подарок дедушке Путлеру
жена изнасиловала батарею
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
Для вас важен знак зодиака?
Опрос! Где бы вы жили?
как отститрать кровь?