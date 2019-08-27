Шарапова с треском провалилась в игре против Уильямс

О непростых взаимоотношениях двух спортсменок известно давно. Впервые американка уступила противнице в 2004 году в финале Уимблдона. По мнению Шараповой, именно тогда Уильямс затаила на нее обиду и, видимо, решила во что бы то ни стало больше не допускать поражений от россиянки.
"Люди часто спрашивают, почему мне так тяжело победить Серену – она будто приручила меня. Для меня ответ остался в раздевалке на Уимблдоне, где я переодевалась под ее рыдания. Думаю, теперь она меня ненавидит, ведь я слышала ее всхлипывания. Этого она мне никогда не простит", – сообщила Шарапова в автобиографии.
Судя по всему, Мария оказалась права. С тех пор Серена выиграла у нее вместе с прошедшим соревнованием 19 матчей подряд.
Как сообщает Lifе, в последней игре Уильямс легко разгромила Шарапову в двух сетах со счетом 6:1, 6:1, не оставив ни единого шанса на победу. Россиянка не сумела оказать достойного сопротивления.
Serena vs Maria.— US Open Tennis (@usopen) 27 августа 2019 г.
The 21st Edition.#USOpen pic.twitter.com/mqTRr1ud0s
При этом, по данным Lenta.ru, перед началом матча наша соотечественница выглядела спокойной и расслабленной. Шарапова заверила журналистов, что готова к матчу.
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