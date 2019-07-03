"Меня возьмет любой": Бузова откровенно о контакте с толпой футболистов
Ольгу Бузову арендовали: телеведущая находилась в расположении знаменитого испанского клуба два дня по приглашению спонсора команды. Певица в восторге от того, что ей удалось поиграть на легендарном поле – да еще погонять мяч с самим Жулиано Беллетти.
Пообщаться с Пике и Месси Ольге Бузовой не удалось – да она и не ставила перед собой такой задачи.
"Изначально мне было интересно посмотреть своими глазами и показать своим подписчикам, как живут и где тренируются звезды мирового футбола. Я жила их жизнью, и мне понравилось! Я пообщалась с легендой мирового футбола Беллетти, и мы даже поиграли. Также он показал мне пару своих приемов. Я теперь круче некоторых российских футболистов", – цитирует Бузову Чемпионат.com.
Российской телеведущей на базе "Барсы" понравилось все – в том числе и еда. Ольга Бузова призналась, что даже записала пару рецептов.
Певица напомнила, что она дружит со многими российскими футболистами, так что "изнутри знает", как они живут и тренируются. "В моей жизни плотно был российский футбол почти семь лет. Я там знаю все. Но, если поступит предложение, подобное "барселонскому", я его рассмотрю", – заявила Ольга Бузова. Телеведущая уверена: после того, что она пережила у "Барселоны", ее возьмет любой футбольный клуб. Бузова с нетерпением ждет интересных предложений.
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