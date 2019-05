Россияне довели опозоренного Овечкина

Сборная нашей страны подверглась критике за поражение от финнов в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Многие россияне считают, что третье место – это позор для такой сильной команды. Спортсмен же назвал критику незаслуженной. Его вывело из себя отношение фанатов, которые никак не могли угомониться и перестать клевать сборную.

"Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить", — цитирует Александра Овечкина Sport24. Он уверен: такие люди только и ждут, когда команда проиграет, чтобы высказаться в негативном ключе. По словам нападающего, хоккеисты хотят побеждать, играя за свою страну.

После матча Россия – Финляндия, прошедшего 25 мая, за национальную команду заступилась жена Александра Овечкина. Анастасия Шубская призвала россиян брать пример с болельщиков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поддерживать сборную до конца.

Добавим, что сборная Финляндии выиграла у канадцев матч за золотые медали. Главным героем игры стал 33-летний нападающий "Йокерита" Марко Анттила, передает телеканал "360".

How Andrei Vasilevskiy kept this out... I don't know. Great desperation stop on Kaapo Kakko on the goal line. #IIHFWorlds pic.twitter.com/z8aTV6Caop