Россияне довели опозоренного Овечкина
Сборная нашей страны подверглась критике за поражение от финнов в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Многие россияне считают, что третье место – это позор для такой сильной команды. Спортсмен же назвал критику незаслуженной. Его вывело из себя отношение фанатов, которые никак не могли угомониться и перестать клевать сборную."Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить", — цитирует Александра Овечкина Sport24. Он уверен: такие люди только и ждут, когда команда проиграет, чтобы высказаться в негативном ключе. По словам нападающего, хоккеисты хотят побеждать, играя за свою страну.
После матча Россия – Финляндия, прошедшего 25 мая, за национальную команду заступилась жена Александра Овечкина. Анастасия Шубская призвала россиян брать пример с болельщиков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поддерживать сборную до конца.
Добавим, что сборная Финляндии выиграла у канадцев матч за золотые медали. Главным героем игры стал 33-летний нападающий "Йокерита" Марко Анттила, передает телеканал "360".
How Andrei Vasilevskiy kept this out... I don't know. Great desperation stop on Kaapo Kakko on the goal line. #IIHFWorlds pic.twitter.com/z8aTV6Caop— Steven Ellis (@StevenEllisTHN) 25 мая 2019 г.
Напомним, на чемпионате мира по хоккею, состоявшемся с 10 по 26 мая в Словакии, сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам со счетом 3:2.
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