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Спорт

Россияне довели опозоренного Овечкина

Александр Овечкин. Фото: www.globallookpress.com
Нападающий сборной России по хоккею ответил на критику игры национальной команды на ЧМ-2019. Александр Овечкин в негодовании обрушился на хейтеров.
прочитано 1878 раз

Сборная нашей страны подверглась критике за поражение от финнов в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Многие россияне считают, что третье место – это позор для такой сильной команды. Спортсмен же назвал критику незаслуженной. Его вывело из себя отношение фанатов, которые никак не могли угомониться и перестать клевать сборную.

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Сюжеты Хоккей

Александр Михайлович Овечкин

Александр Михайлович Овечкин хоккеист
"Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить", — цитирует Александра Овечкина Sport24. Он уверен: такие люди только и ждут, когда команда проиграет, чтобы высказаться в негативном ключе. По словам нападающего, хоккеисты хотят побеждать, играя за свою страну.

После матча Россия – Финляндия, прошедшего 25 мая, за национальную команду заступилась жена Александра Овечкина. Анастасия Шубская призвала россиян брать пример с болельщиков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поддерживать сборную до конца.

Добавим, что сборная Финляндии выиграла у канадцев матч за золотые медали. Главным героем игры стал 33-летний нападающий "Йокерита" Марко Анттила, передает телеканал "360".

Напомним, на чемпионате мира по хоккею, состоявшемся с 10 по 26 мая в Словакии, сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам со счетом 3:2.

Автор: Валерия Нарская27 мая 2019, 08:14
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Путин шепнул шутку на ушко Овечкину

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гостьалександр
Ответить
Наоборот все делали выбор на Овечкина мол прилетит и покажит всем как надо играть в НХЛ,а здесь что простая игра просто катан е на поле,да в НХЛ у негтконтракт,где за хорошую игру он получает огромные деньги,там можно и кости ломать,а здесь что только добравольное участие,можно и просто кататся гонять шайбу от одного борта до другого,просто наши тренеры опять взялись за старое набрать играков хороших из НХЛ, но хорошие они там а здесь у них нету сил играть как там,одни звёздные названия,да у них контракты чтобы к новым своим стартам в НХЛ были отдохнувшие здоровые,а тут чемпионат мира ,это не для них нужны молодые зборовые хоккеисты а где они если в егда выступают только старые немощьные уже спортсменны,у соседей в команде только два НХЛовца,остальные все молодые от 24 лет и до 30 лет,и завоевали золото,а у наших только бронза.И одни упрёки,вчера показывали по мачтв Анатолия Тарасова как он <цензура> овил своих играков а здесь какая подготовка приехали покатались по полю и достаточьно,хороший фильм по наших хокеистов той КРАСНОЙ МАШИНЫ, не этой здесь только названние да и не заслужили наши хоккеисты и этого Назавмнния.
Гость
Ответить
Спасибо тем, кто показал мне сайт HTTP://︁ONTWIGGSY︁.︁COM/RJFFDYG Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
1

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