Россия вырвала у чехов лакомый кусок
Подопечные Ильи Воробьева встретились с командой Чехии в матче за третье место. Россия победила со счетом 3:2. На кону был лакомый кусок: наши хоккеисты в третий раз за последние четыре года стали бронзовыми призерами турнира.
Игра шла напряженно и интересно. Россияне на ЧМ по хоккею открыли счет. Шайбу забил в ворота противника Михаил Григоренко после броска Михаила Сергачева. Но уже спустя минуту чехи сравняли счет. Так, на 14 минуте соревнований он составил 1:1, передает RT.
По окончании первого периода российская сборная проиграла со счетом 1:2. К такому промежуточному результату привели две ошибки в обороне. Однако в итоге наша сборная сумела отыграться и обогнать соперника.
Гол Григоренко — это было так #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/GzMgst58fA— Хоккей России (@russiahockey) 26 мая 2019 г.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершился 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). В Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Ранее сборная России проиграла команде Финляндии 25 мая в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Братиславе. Игра завершилась со счетом 0:1. Единственный гол был на счету финского нападающего Марко Анттилы.
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