Туктамышева показала фото с медведем-стриптизером
Елизавета Туктамышева – победительница чемпионатов мира и Европы 2015 года. После двухлетнего перерыва фигуристка снова оказалась в составе сборной России. Она выиграла один из этапов серии Гран-при и была третьей в финале серии.
Однако за несколько дней до чемпионата России Елизавета Туктамышева попала в больницу с воспалением легких и в итоге не смогла поехать на европейское первенство. Не попала она и на чемпионат мира – уступила в финале Кубка России Евгении Медведевой, которой и досталось место в главной команде страны на этот турнир, напоминает "Комсомольская правда".
Фурор в этом сезоне произвел показательный танец Елизаветы Туктамышевой, в котором она выступила в роли бортпроводницы. Вдобавок эта сексуальная "стюардесса" по ходу выступления разделась. В память об этом номере фанаты подарили своей любимице огромного плюшевого медведя, наряженного в копию Лизиного костюма.
Елизавета Туктамышева завершила выступления в серии шоу Stars on Ice в Японии. Они стали для российской фигуристки этапом подготовки к командному чемпионату мира. Турнир стартует 11 апреля в Фукуоке и станет последним официальным соревнованием в нынешнем сезоне.
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