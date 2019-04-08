Туктамышева показала фото с медведем-стриптизером

Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию огромного медведя. Оригинальность подарка поклонников российской фигуристки в том, что плюшевый друг облачен в такой же костюм, в каком спортсменка исполняла знаменитый номер со стриптизом.

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