Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой
Журналисты поинтересовались, удалось ли девушкам сохранить хорошие отношения после скандала, связанного с отбором на чемпионат мира в Японии. На этот вопрос ученица Брайана Орсера ответила утвердительно.
Фигуристка посоветовала поклонникам зайти на ее страницу в Instagram, где она публикует их совместные фотографии. "Зайдите в мой Instagram, там много ответов. У нас с Лизой все супер!" – заявила она.
В конце марта Елизавета Туктамышева разместила в Stories снимок с 19-летней спортсменкой. "Люблю эту фотку с Евгенией Медведевой", – поделилась девушка. Позднее это изображение появилось и в аккаунте ученицы Брайана Орсера. Девушки успели подружиться во время участия в ледовом шоу Stars on Ice, которое проходило в Японии с 29 по 31 марта, подчеркнул сайт "Комсомольская правда".
Напомним, что слухи о конфликте двух фигуристок появились незадолго до начала соревнований в Сайтаме. За несколько дней до турнира Федерация фигурного катания включила Евгению Медведеву в основной состав, а Елизавету Туктамышеву оставила в команде запасных.
Эта новость стала ударом для 22-летней спортсменки. Она призналась, что ее мечта была разбита. Несмотря на это фигуристка пообещала вернуться и показать отличный результат в следующем сезоне.
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