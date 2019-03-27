Роскошная Туктамышева побила сбежавшую к старому гею Медведеву

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова считает, что Елизавета Туктамышева должна была представить сборную России на турнире в Японии. По мнению фигуристки, воспитанница Алексея Мишина смогла бы показать более высокий результат, чем Евгения Медведева.

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