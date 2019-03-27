Роскошная Туктамышева побила сбежавшую к старому гею Медведеву
Спортсменка отметила, что Елизавета Туктамышева – очень сильная соперница и точно смогла бы войти в тройку призеров на чемпионате мира в Сайтаме. На вопрос: "Смогла ли бы воспитанница Мишина обойти ученицу Брайана Орсера?" – Алена Леонова ответила положительно.
Она напомнила, что 22-летняя фигуристка может исполнить на льду три тройных акселя. "Обошла бы Медведеву? Учитывая прыжковый набор, очевидно, что у Туктамышевой баллы были бы выше. Это математика", – рассказала победитель финала кубка России в интервью "Спорт Бизнес Online".
Напомним, чемпионат проходил с 18 по 24 марта в Японии. Алина Загитова заняла первое место, набрав в общей сумме 237,5 балла. Серебряную медаль завоевала Элизабет Турсунбаева из Казахстана. Судьи оценили ее выступление в 223,76 балла. Третье место досталось россиянке Евгении Медведевой, которая получила 223,8 балла.
Напомним, новость о том, что воспитанница Брайана Орсера войдет в состав сборной, появилась за несколько дней до начала турнира. Тренерский совет решил оставить Елизавету Туктамышеву в команде запасных. На странице в Instagram девушка призналась, что это известие стало для нее большим ударом. Она до последнего верила, что сможет попасть на чемпионат мира. Несмотря на это, фигуристка пообещала вернуться и порадовать поклонников новыми победами.
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