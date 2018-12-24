Авербух сбежит из страны после грандиозного шоу

Сегодня, 24 декабря, состоялась творческая встреча с серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Ильей Авербухом. На прошлой неделе знаменитому фигуристу исполнилось 45 лет. Чемпион поделился с прессой планами на ближайший год.

Илья Авербух сообщил журналистам, что день рождения ему пришлось отмечать на чужбине. Вместе со своей командой фигурист гастролировал по Казахстану.

Спортсмен отметил, что новогодние праздники ему также придется провести в дороге. Через несколько дней, 27 декабря, стартует грандиозный новогодний музыкальный спектакль на льду "Щелкунчик". Который увидят в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. Все премьеры пройдут под чутким наблюдением фигуриста.

Илья Авербух и его продюсерский центр вдохнули новую жизнь в популярную сказку Гофмана. Главные роли в постановке исполнят звезды фигурного катания Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Отметим, что в создании номеров участвовала Татьяна Тарасова – заслуженный тренер СССР.

Также Авербух выступит режиссером церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады в Красноярске, которая состоится в марте будущего года. Фигурист отмечает, что подготовка к этому событию занимает много времени, поэтому работать приходится практически без выходных.

"Сейчас даже голова не сфокусирована на отдыхе. Каждую секунду я думаю про Универсиаду, потому что это очень объемно и проблема сейчас поехать куда-то отдыхать. Может быть, так все сложится, что я поеду комментировать чемпионат мира в Японию, вот там, когда можно сбежать, из–за разницы во времени никто тебе не звонит. Может, там мне удастся перевести дух", – отметил спортсмен.