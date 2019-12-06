Американцы лишились дара речи от доставшего посреди матча паяльник Овечкина

На опубликованных кадрах видно, что российский спортсмен с помощью паяльной лампы чинит свою аммуницию, которая пришла в негодность во время игры, однако зарубежные пользователи пришли в недоумение. Что же может делать россиянин с паяльником?
Один из комментаторов предположил, что скорее всего, Овечкин просто припаивает ремень прямо к шлему. Пользователь подчеркнул, что в России "все так делают".
stay hot babes �� pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG— Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 5, 2019
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