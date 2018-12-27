Туктамышева заразила фигуристку Самодурову
Самодурова заявила, что полюбила рэп. И в этом не последняя роль чемпионки мира 2015 года.
"Рэп стала слушать, как попала в группу Мишина. Наверное, Лиза Туктамышева меня им заразила. Как с ней стала общаться – так и стала слушать", – цитирует фигуристку "Бизнес Online". По словам Софьи, они очень много общаются с Елизаветой.
У девушек есть общие интересы. Это американские сериалы и шопинг. Они вместе ходят по магазинам и обсуждают кино.
Также юная фигуристка считает отличной идею выйти под рэп на показательных выступлениях. "Был бы открытый номер", – заявила она. При этом она подчеркнула, что для начала обязательно посоветуется с тренером Алексеем Мишиным. "Без него таких решений я не принимаю", – добавила Самодурова.
По словам девушки, они с Лизой периодически включают рэп на тренировках для настроения. По ее словам, наставник на это не обращает внимания. "Привык уже", – констатировала Софья.
Фигуристка рассказала и о том, как познакомилась со старшей коллегой. "Сначала я даже боялась к ней подходить… Хорошо мы начали общаться года три назад… Подружились, когда стали кататься уже вместе… Нашли общие темы и потихоньку начали дружить", - поделилась спортсменка.
Соперничество на теплые отношения девушек не влияет. "Нужно просто общаться нормально и все будет хорошо", – заявила Самодурова.
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