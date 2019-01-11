Туктамышева выступила с громким заявлением после болезни

В декабре молодая фигуристка попала в больницу с воспалением легких и не смогла принять участие в чемпионате России в Саранске. Спустя некоторое время Елизавета Туктамышева рассказала журналистам о своем самочувствии.

Спортсменка очень расстроилась, когда узнала, что ей придется пропустить турнир в Саранске из-за тяжелой болезни. Она также отметила, что результаты соревнований сильно удивили ее. "Не ожидала, что Алина Загитова займет только пятое место, Женя Медведева – седьмое, а победит юная Анна Щербакова. Женя поменяла короткую программу по ходу сезона. Возможно, не успела ее обкатать. Фигурное катание – вообще непредсказуемый вид спорта", – уточнила Елизавета Туктамышева.

Теперь фигуристка лишилась возможности принять участие в чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 23 по 27 января. Спортсменку включили в команду запасных, но у нее еще есть шанс выйти на лед. "У меня была тяжелая болезнь. Так что я все понимаю. В любом случае буду готовиться к "Европе", потому что я первая запасная", – передает ее слова "Экспресс-газета".

В интервью Елизавета Туктамышева рассказала и о своем возлюбленном – фигуристе Андрее Лазукине. Спортсмен тоже заболел перед турниром в Саранске, но успел поправиться. К сожалению, на соревнованиях он не смог попасть в первую тройку победителей. Фигуристка надеется, что им удастся вместе принять участие в зимней универсиаде в Красноярске и показать свои способности зрителям.