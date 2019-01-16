У сбежавшей из России Медведевой обнаружилась зависимость

Жизнь в Канаде имеет свои особенности. У Евгении Медведевой, перебравшейся туда из России, первое время падал сахар в крови. А позже она пристрастилась к кофе.

Евгения Медведева рассказала подписчикам в Instagram о жизни в Канаде. По словам фигуристки, первое время, несмотря на знание английского, пришлось преодолевать языковой барьер.

"Не скажу, что язык был намного хуже, чем сейчас, но первые две недели я буквально чувствовала, как от переживаний у меня падал сахар… Стою на льду, тренер объясняет мне, как выполнять шаги, а я смотрю на него и думаю: о чем это? Приходилось убегать на минуту, съедать шоколадку и возвращаться. Потом втянулась", – поделилась воспоминаниями призер Олимпийских игр.

Еще одну перемену в себе спортсменка заметила, вернувшись на некоторое время в Россию. "Сейчас в России заметила забавную вещь. Там, в Канаде, я стала настоящим кофеманом, раньше не была замечена в любви к кофе. Так что как делать заказ, я лучше знаю по-английски", – рассказала Евгения.

Медведева заявила болельщикам, что оставаться за океаном не собирается и обязательно вернется. "Где буду жить в будущем? Точно в России! Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Я дышу родным воздухом, люди говорят на родном языке", - рассудила Евгения. Медведева призналась, что может несколько лет – исключительно ради работы – прожить в другой стране. Но потом чемпионка обязательно вернется домой, передает RT.

Евгения Медведева ушла от ответа на вопросы о личной жизни. Фигуристка не стала рассказывать, когда объявит о том, что в ее жизни появился спутник. Слухи о романе с двукратным олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю спортсменка со смехом опровергла.