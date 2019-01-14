Убийца Тена раскрыл детали преступления
В тот злополучный день Денис Тен увидел, что с его машины двое неизвестных снимают зеркала. Преступники, завидев хозяина автомобиля, побежали. Однако спортсмен бросился в погоню.
Один из обвиняемых по делу об убийстве олимпийского призера - Нуралы Киясов, давая показания в суде, признал, что ударил ножом спортсмена. Однако он утверждает, что преступление заранее не планировалось.
По словам Киясова, Тен сумел догнать его подельника Армана Кудайбергенова. Завязалась потасовка. Киясов утверждает, что нож достал только для того, чтобы припугнуть спортсмена.
"Я признаю свою вину, но не признаю, что мы это планировали заранее", – сказал Киясов в суде 14 января. "Я подошел сзади и сам не понял, как воткнул ему нож... Нож я выкинул в 20 метрах от места происшествия", – рассказал обвиняемый.
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен погиб 19 июля прошлого года в Алма-Ате. По данным полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля, напоминает "Р-Спорт".
На скамье подсудимых – трое. Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства Дениса Тена, Нуралы Киясову – разбой и убийство. Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору. Следствие считает, что она должна была предупредить приятелей, когда появится хозяин машины – Денис Тен.
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