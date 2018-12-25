Неожиданный поворот в деле об убийстве фигуриста Тена
Защитник потерпевшей стороны ходатайствует о дополнительном расследовании. Он заявил, что убийство Дениса Тена носило заказной характер.
Адвокат отметил, что в деле есть нарушения, которые следует устранить. "В ходе ознакомления с материалами дела (39 томов), мы обратили внимание, что в тех доказательствах, которые имеются, противоречия существенные, около 14-ти, которые указывают, что это было заказное преступление", – цитирует юриста Nur KZ. Он призвал привлечь пособников и подстрекателей убийства знаменитого фигуриста Тена.
Напомним, спортсмена зарезали воры, пытавшиеся снять зеркала с его машины. Денис пытался остановить преступников, но стал их жертвой. На следующий день подозреваемых в убийстве Тена задержали. Ими оказались 24-летний Нурали Киясов и 23-летнего Арман Кудайбергенов. Злоумышленники заявили, что не знали, что лишили жизни прославленного фигуриста.
Отметим, по громкому делу об убийстве Тена в качестве подозреваемой проходит и некая Жанар Толыбаева. У девушки есть четырехлетний ребенок. Ранее задержанные заявляли, что им нужны были деньги, поэтому они решились на воровство зеркал машины. Как писали "Дни.ру", на церемонию прощания с Денисом Теном пришли послы Японии и Южной Кореи в Казахстане, многие спортсмены, видные политические и общественные деятели.
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