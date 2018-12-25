Неожиданный поворот в деле об убийстве фигуриста Тена

В Алма-Ате (Казахстан) 25 декабря состоялось очередное судебное заседание по громкому преступлению, совершенному 19 июля этого года. Адвокат, который представляет интересы семьи Тен, заявил, что смерть спортсмена не случайна.

Защитник потерпевшей стороны ходатайствует о дополнительном расследовании. Он заявил, что убийство Дениса Тена носило заказной характер.

Адвокат отметил, что в деле есть нарушения, которые следует устранить. "В ходе ознакомления с материалами дела (39 томов), мы обратили внимание, что в тех доказательствах, которые имеются, противоречия существенные, около 14-ти, которые указывают, что это было заказное преступление", – цитирует юриста Nur KZ. Он призвал привлечь пособников и подстрекателей убийства знаменитого фигуриста Тена.

Напомним, спортсмена зарезали воры, пытавшиеся снять зеркала с его машины. Денис пытался остановить преступников, но стал их жертвой. На следующий день подозреваемых в убийстве Тена задержали. Ими оказались 24-летний Нурали Киясов и 23-летнего Арман Кудайбергенов. Злоумышленники заявили, что не знали, что лишили жизни прославленного фигуриста.

Отметим, по громкому делу об убийстве Тена в качестве подозреваемой проходит и некая Жанар Толыбаева. У девушки есть четырехлетний ребенок. Ранее задержанные заявляли, что им нужны были деньги, поэтому они решились на воровство зеркал машины. Как писали "Дни.ру", на церемонию прощания с Денисом Теном пришли послы Японии и Южной Кореи в Казахстане, многие спортсмены, видные политические и общественные деятели.