Убийца Тена извинился перед матерью фигуриста
Кудайбергенов признал себя виновным в краже зеркал с автомобиля и причинении легкого вреда здоровью. Он заверил, что раскаялся в содеянном, а в оправдание заявил: намерения расправиться с фигуристом у них с подельниками не было.
"Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан Казахстана! У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью, убить кого-то. Планировали только украсть зеркала", – цитирует Кудайбергенова РИА Новости.Непосредственно в убийстве он себя виновным не считает.
В июле прошлого года сообщалось, что Кудайбергенов признался следствию в нанесении Тену ножевых ранений. Теперь мужчина утверждает, что не видел момента, когда Дениса ударили ножом. Однако, убегая с места преступления, заметил, как второй фигурант дела Нуралы Киясов его выбросил.
Напомним, что 25-летний фигурист погиб 19 июля от рук злоумышленников, пытавшихся украсть зеркала
с его машины. В преступлении обвиняются Арман Кудайбергенов, Нуралы
Киясов и Жанар Толыбаев.
Спортсмен скончался от потери крови. Денис Тен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2014 в Сочи.
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