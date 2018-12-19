"Это точно": больная Туктамышева лишилась чемпионата России
В списке тренировочных групп участников чемпионата России, опубликованном на официальном сайте ФФККР, нет фамилии Туктамышевой. Вместо нее на состязания заявлена Виктория Васильева.
О том, что 12 декабря Елизавета попала в больницу с воспалением легких, сообщил ее тренер Алексей Мишин. Предполагалось, что из-за этого девушка пропустит турнир, который пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. Многие поклонники Туктамышевой считают, что она простудилась во время финала Гран-при в Ванкувере, потому что на льду было очень холодно.
Национальное первенство является отборочным соревнованием в состав сборной России на чемпионат Европы. В Старый Свет отправятся два первых номера по итогам чемпионата России, а третья кандидатура может быть предложена тренерским советом.
Ранее Елизавета рассказала, как отметила день рождения в больнице. Спортсменка поведала, что ее навестили друзья, и опубликовала в Instagram совместный снимок с ребятами. В кадре Лиза позирует с цветами и улыбается. Пользователи соцсети пожелали фигуристке скорейшего выздоровления и новых побед.
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