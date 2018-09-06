Загитову сбросили с пьедестала

Александра Трусова побила мировой рекорд в короткой программе. 14-летняя фигуристка показала удивительный результат на этапе юниорской серии Гран-при в литовском Каунасе.

Юная подопечная Этери Тутберидзе набрала 74,74 балла. Трусова побила рекорд, установленный ее соотечественницей Анной Щербаковой на предыдущем этапе Гран-при. На лед Александра вышла первой. На этом этапе выступает еще одно российская фигуристка – Ксения Синицына.

Фигуристки из команды Этери Тутберидзе добиваются невероятных успехов на международных соревнованиях. Первой сенсацией стало выступление Юлии Липницкой на домашней Олимпиаде в Сочи – она завоевала золото в командном турнире.

Затем последовала череда побед Евгении Медведевой. Однако спортсменка получила травму и пропустила Гран-при в Нагое – тогда ее место заняла Алина Загитова. Подруги составили достойную конкуренцию опытной фигуристке 31-летней Каролине Костнер. Медведева и Загитова завоевали золото и серебро в личном первенстве и серебро в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане, напоминает Teleprogramma.pro.

Оценивая рекорды Александры Трусовой, эксперты отмечают, что юная спортсменка готова составить конкуренцию Алине Загитовой, идет ей на смену. А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова что нынешнее достижение - только разминка перед новыми победами. По словам Тарасовой, после короткой программы поздравлять спортсменов не принято. Однако специалисты уверены, что Трусова покажет блестящий результат на выступлениях 7 сентября.