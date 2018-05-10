США готовят удар по российскому фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ИСУ) решил устроить революцию в мире фигурного катания. Из-за идеи американцев могут пострадать юные спортсменки группы Этери Тутберидзе.

Президент Ассоциации фигурного катания США Самюэль Оксье предложил ограничить количество несовершеннолетних в спорте. Он считает, что зрителям нужно "взрослое катание".

По мнению спортивного чиновника, сейчас этот вид спорта не столь привлекателен, как мог бы быть благодаря нововведению. "Спортсменкам должно быть минимум 17-18. Нынешнее положение дел мешает развитию конкуренции, популяризации нашего спорта в других странах, снижает интерес к фигурному катанию", – цитирует Самюэля Оксье "Бизнес Online".

Инициативу об изменении минимального возраста участников международных соревнований на взрослом уровне предлагается утвердить на конгрессе ИСУ. Он состоится в начале июня.

Если предложение Оксье поддержат, это станет настоящим ударом для группы тренера Этери Тутберидзе. Напомним, на Олимпиаде-2018 победительницей стала ее воспитанница, 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова. В 2014-м золото Игр в командных соревнованиях в Сочи взяла также ее подопечная, 15-летняя Юлия Липницкая.

Сегодня у Тутберидзе тоже тренируются несовершеннолетние. Среди них – 13-летняя чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и 14-летняя серебряная медалистка финала юношеского Гран-при Алена Косторная.

Отметим, споры о минимальном возрасте для участниц продолжаются в фигурном катании с начала 80-х. Катализатором стало парное катание, когда стало модным брать в партнерши совсем юных, трудолюбивых и пластичных девочек.