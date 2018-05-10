Стрельба в сибирском колледже Медведева ушла от Тутберидзе Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

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Спорт

США готовят удар по российскому фигурному катанию

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Kitagaki Jr.
Международный союз конькобежцев (ИСУ) решил устроить революцию в мире фигурного катания. Из-за идеи американцев могут пострадать юные спортсменки группы Этери Тутберидзе.
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Президент Ассоциации фигурного катания США Самюэль Оксье предложил ограничить количество несовершеннолетних в спорте. Он считает, что зрителям нужно "взрослое катание".

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Сюжеты Фигурное катание

Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

По мнению спортивного чиновника, сейчас этот вид спорта не столь привлекателен, как мог бы быть благодаря нововведению. "Спортсменкам должно быть минимум 17-18. Нынешнее положение дел мешает развитию конкуренции, популяризации нашего спорта в других странах, снижает интерес к фигурному катанию", – цитирует Самюэля Оксье "Бизнес Online".

Инициативу об изменении минимального возраста участников международных соревнований на взрослом уровне предлагается утвердить на конгрессе ИСУ. Он состоится в начале июня.

Если предложение Оксье поддержат, это станет настоящим ударом для группы тренера Этери Тутберидзе. Напомним, на Олимпиаде-2018 победительницей стала ее воспитанница, 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова. В 2014-м золото Игр в командных соревнованиях в Сочи взяла также ее подопечная, 15-летняя Юлия Липницкая.

Сегодня у Тутберидзе тоже тренируются несовершеннолетние. Среди них – 13-летняя чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и 14-летняя серебряная медалистка финала юношеского Гран-при Алена Косторная.

Отметим, споры о минимальном возрасте для участниц продолжаются в фигурном катании с начала 80-х. Катализатором стало парное катание, когда стало модным брать в партнерши совсем юных, трудолюбивых и пластичных девочек.

Автор: Людмила Фоканова10 мая 2018, 16:04
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