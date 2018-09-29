Алина Загитова сделала заявление после переломного момента
Алина Загитова хорошо оценила свое выступление, отметив, что ей всегда есть куда стремиться. По ее словам, ни одно выступление не может быть идеальным. "Случаются помарки, недочеты. Нужно более раскрепощенно кататься. Думаю, со временем это придет", – объяснила спортсменка Алина Загитова.
В новом сезоне юное дарование постарается показывать уверенное катание. Кроме того, Алина будет больше тренироваться и, безусловно, слушать своих тренеров.
Ранее российская фигуристка Алина Загитова снова превзошла своих соперников. Спортсменка установила мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов за прокаты на предсезонном турнире в Германии.
За произвольную программу Алина Загитова получила 158,50 балла, по сумме – 238,43 балла. До соотечественницы мировой рекордсменкой в произвольной программе была 16-летняя японка Рика Кихира, передает ТАСС.
Стоит отметить, что не только успехи в спорте Загитовой вызывают повод для гордости. Представители общественности восхитились внешними данными фигуристки.
Обитатели всемирной паутины пишут, что девушка находится в прекрасной физической форме. В частности, объектом восхищения стали ноги рекордсменки.
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