Медведева испортила Загитовой радость от триумфа на Олимпиаде
Девушка не смогла вдоволь насладиться самыми важными для спортсмена моментами, когда он достиг пьедестала и имеет возможность полноценно выразить свою радость от победы. Она стеснялась оскорбить ликованием уступившую ей подругу и соперницу на льду.
"Так как мы с Женей Медведевой всегда вместе ходили на пресс-конференции, я с ней каталась в одной группе, видела, что она очень старалась, но мне было чуть-чуть... Я стеснялась показывать свою радость, потому что я тоже видела, как она работает", – цитирует фигуристку Sports.ru. "Я даже хотела запеть гимн тогда, но вовремя себя одернула", – призналась Алина. По словам Загитовой, вдоволь она порадовалась уже дома.
Отметим, после Олимпиады девушка заболела, однако даже не думала о том, чтобы пропустить ЧМ-2018. В новом сезоне программы фигуристки поставлены на музыку из "Призрака оперы" и "Кармен". О том, чтобы не брать популярные мелодии, речи не было. "Я точно знаю, что тренеры мне плохого не посоветуют. Я полностью доверяю их вкусу", – поделилась Загитова.
Ранее знаменитый тренер Татьяна Тарасова оценила форму олимпийской чемпионки перед началом нового сезона. Выяснилось, что она не в восторге от подготовки фигуристки. Она призналась, что ждала от Алины "бомбу на этот сезон, но пока этого не произошло".
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