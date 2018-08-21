Туктамышева бросила вызов дерзкой Загитовой
Фигуристка включила этот элемент в произвольную программу в 2015 году на ЧМ в Шанхае. Сложнейший прыжок исполняли немногие женщины. Среди них Мидори Ито, Тоня Хардинг, Людмила Нелидина, Юкари Накано, Мао Асада, Рика Кихира, Мираи Нагасу и Алиса Лю.
"Аксель Лизы "дышит" положительно. Я думаю и надеюсь, что она покажет настоящий чистый тройной аксель на прокатах… Начинается новая эра фигурного катания, и она будет интересной", – цитирует тренера спортсменки Алексея Мишина ТАСС. Наставник отметил, что летом они с воспитанницей поработали продуктивно, откатав две программы.
К слову, у победительницы Олимпиады в Пхенчхане Алины Загитовой, занявшей лишь пятое место на ЧМ-2018, тройного акселя в арсенале нет. Ее коронный элемент – коронный каскад – лутц-риттбергер. Туктамышева – ее потенциальная серьезная соперница на льду.
Ранее чемпионка Наталья Бестемьянова отметила, что неудачное выступление фигуристки на соревнованиях стало закономерным итогом. По ее мнению, заявка победительницы Олимпиады в Пхенчхане Алины Загитовой на чемпионат мира 2018 года была "подставой".В свою очередь Мишин напомнил, что в нынешнем сезоне мировому фигурному катанию предстоит пережить серьезные изменения. Например, переход на систему оценок с "-5/+5" на "-3/+3".
Высказался тренер и о чемпионке мира, пятикратной чемпионке Европы, итальянской 31-летней фигуристке Каролине Костнер. Мишин отметил, что ей потребуется героическая решимость продолжать карьеру в нынешних условиях женского одиночного катания.
Брак Алексея Самсонова и Юлии Щаулиной дал трещину
Это стало причиной бурного обсуждения
Это стало настоящим шоком для присутствующих
Известие о смерти для многих стало большой неожиданностью