Алину Загитову подло подставили

Заявка победительницы Олимпиады в Пхенчхане Алины Загитовой на чемпионат мира 2018 года была подставой. Неудачное выступление фигуристки на соревнованиях стало закономерным итогом, считает чемпионка Наталья Бестемьянова.

После Игр в Пхенчхане Алина почти не тренировалась. И заявлять ее на чемпионат мира было нельзя, убеждена олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

"Она тяжело заболела после Олимпийских игр, у нее была большая температура. Она в первый раз появилась на людях, когда их пригласили на прием к президенту России Владимиру Путину. Потом у них были показательные выступления – и это был ее первый выход на лед. А дальше были бесконечные интервью", – напомнила Бестемьянова.

Чемпионка назвала заявку фигуристки на ЧМ "настоящей подставой". Кроме самочувствия Загитовой и отсутствия тренировок, Бестемьянова отметила также проблему мотивации Алины. Чемпионка подчеркнула, что фигуристка выиграла все, что можно. "Сложно найти мотивацию тренироваться дальше после того, как завоевала все, что только можно. Дай бог ей найти эту мотивацию, чтобы она продолжала получать удовольствие от спорта", — добавила спортсменка.

На чемпионате мира 2018 года олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла пятое место. Во время проката произвольной программы фигуристка трижды упала. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 207,72 балла.

Бестемьянова уверена, что главная интрига сезона – именно в женском фигурном катании. Всех волнует вопрос, сможет ли Загитова набрать форму. Интересно также, как выступит с новым тренером и постановщиком программ Евгения Медведева.