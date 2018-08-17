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Спорт

"Ерунда и фикция": Траньков прошелся по рекордам Загитовой

Алина Загитова. Фото: Global Look Press/Naoki Nishimura/AFLO
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков высказался по поводу нововведения Международного союза конькобежцев (ISU). Фигуристов ждет новая система оценок. 
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С нового сезона элементы будут оцениваться по шкале от "-5" до "+5" баллов, а не от "-3" до "+3", как было раньше. Более того, в связи с этим принято решение об обнулении мировых рекордов. Отныне прежние достижения будут считаться "историческими".

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Сюжеты Фигурное катание

Один из рекордов принадлежал россиянам Транькову и Татьяне Волосожар. "Да в фигурном катании мировых рекордов, по сути, никогда не было, это фикция… У нас это просто цифры на бумажке, которые разные люди в разное время ставят спортсменам за абсолютно разные прокаты. Эти рекорды – абсолютная ерунда", – цитирует прославленного фигуриста Team Russia.

Траньков добавил, что рекорды у каждого спортсмена должны быть личными. По его мнению, новый процесс выставления оценок будет еще более сложным для восприятия зрителем. Спортсмен отметил, что иной раз даже специалисты не очень понимают, как им готовить и судить фигуристов.

Рассказала о своем отношении к нововведению и обладательница мировых рекордов в танцах на льду Татьяна Навка. "Поскольку карьеру я завершила уже 12 лет назад, отмена моего рекорда расстроила не сильно… У каждого спортсмена свои ценности", – приводит слова фигуристки RT. Она добавила, что в фигурном катании мировые рекорды не настолько значимы, как в других видах спорта.

В свою очередь президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков считает шаг ISU довольно логичным. "Рекорды никто не отменял – они просто переведены в разряд "исторических". Они должны сохраниться. Система оценок меняется очень часто, но не забывать же каждый раз о рекордах", – заявил президент ФФККР.

Изменения, в частности, затронут и молодых российских звезд Алину Загитову и Евгению Медведеву. Первая обладала лучшим достижением в женской короткой программе (82,92), а у Евгении Медведевой был лучший в мире результат в произвольной программе (160,46).

Автор: Валерия Нарская17 августа 2018, 18:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды на свадьбе Волосожар и Транькова

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