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Хромой Жирков стонет от боли

Юрий Жирков. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Инна и Юрий Жирковы вместе уже десять лет. Пара воспитывает троих детей. Супруга полузащитника сборной России по футболу обеспокоена здоровьем мужа, которому зачастую мешают играть многочисленные травмы.
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Инна рассказала, что Юрию порой приходится выходить на поле под воздействием уколов. "Если ему их не сделают, то становится невыносимо ходить, он начинает хромать и стонать. Несмотря на травмы, муж всегда выходит на поле, чтобы помочь команде", - поделилась сокровенным супруга Жиркова.

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Многодетная мать отзывается о муже как о трудоголике, который и мысли не допускает, чтобы отказаться от работы. Хотя, по словам Инны, травмы дают о себе знать.

"Он старается быстрее выздороветь, но нога все равно беспокоит. Сейчас в сборной они занимаются и ему стало лучше. Бывает, что после тренировки возникают боли. Но у них в сборной замечательный доктор. Он делает все возможное, чтобы Юра восстановился. Так что муж в надежных руках", – заверила жена футболиста.

Не так давно Инна стала дизайнером одежды. После рождения третьего ребенка спортсмен подарил возлюбленной новое просторное помещение под ателье. "Юра меня поддерживает, когда есть время. Может даже съездить со мной за тканями. Я сейчас не хожу по магазинам, постоянно ношу свою одежду и получаю комплименты", – цитирует супругу Жиркова "Телепрограмма".

Напомним, что, по словам Юрия и Инны, их любовь именно та, о которой снимают фильмы. Молодые люди заметили друг друга к компании общих друзей и влюбились с первого взгляда. На первом свидании они много рассказывали друг другу о себе, и вспыхнувший взаимный интерес перерос в бурный роман.

Инне пришлось пожертвовать модельной карьерой ради отношений и семьи. Но, по словам бывшей манекенщицы, она ни разу не пожалела о сделанном выборе. 

Автор: Василиса Моргунова14 июня 2017, 13:33
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