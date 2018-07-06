Известный футболист раскрыл заговор Путина и мужа Шакиры
По его словам, в "заговоре" замешан супруг певицы Шакиры, футболист Пике. Кантона заявил, что в этом участвовал и лично президент России.
"Мы перехватили телефонный разговор из Кремля после того, как Пике сыграл рукой и был наказан пенальти. Звонил некий Владимир П. А вот и расшифровка: "Все в порядке, можно отпустить Шакиру", – цитирует Эрика Кантону Eurosport UK. Футболист заявил, что не знает, что это значит, но победа над Испанией – "точно самая важная для России на международном уровне с последних выборов президента США".
Отметим, триумф нашей команды в данном матче и выход в четвертьфинал стал для многих неожиданностью. Все болельщики надеялись на победу, но до конца было трудно в это поверить.
Eric Cantona seems to have stumbled across a secret message from the Kremlin! ��— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 5 июля 2018 г.
Watch the full #WorldCup Commissioner of Football episode here: https://t.co/GxyOWiTTd3 pic.twitter.com/TzhKH7GnZi
Как писали Dni.Ru, высказался по этому поводу и народный артист СССР Иосиф
Кобзон. "Никто этого не ожидал. Ни вы, ни я, ни страна",
– откровенно заявил певец. Он добавил, что победа подопечных Станислава
Черчесова является невероятным достижением духа и патриотизма.
Напомним, 1 июля сборная России в игре 1/8 ЧМ-2018, которая проходила на стадионе "Лужники" в Москве, победила команду Испании. Исход матча решила серия пенальти.
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