Известный футболист раскрыл заговор Путина и мужа Шакиры

По его словам, в "заговоре" замешан супруг певицы Шакиры, футболист Пике. Кантона заявил, что в этом участвовал и лично президент России.

"Мы перехватили телефонный разговор из Кремля после того, как Пике сыграл рукой и был наказан пенальти. Звонил некий Владимир П. А вот и расшифровка: "Все в порядке, можно отпустить Шакиру", – цитирует Эрика Кантону Eurosport UK. Футболист заявил, что не знает, что это значит, но победа над Испанией – "точно самая важная для России на международном уровне с последних выборов президента США".

Отметим, триумф нашей команды в данном матче и выход в четвертьфинал стал для многих неожиданностью. Все болельщики надеялись на победу, но до конца было трудно в это поверить.

