Медведева растаяла от прикосновений старого гея

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приступила к тренировкам с Брайаном Орсером в Канаде. Для выхода на каток с новым наставником девушка выбрала короткую юбку.

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