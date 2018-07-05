Медведева растаяла от прикосновений старого гея
Cпортсменка объявила о начале тренировок с канадским специалистом на своей личной странице в Instagram. Судя по снимку, знаменитая фигуристка подарила новому тренеру куртку с символикой "Самбо-70" – центра спорта, где занималась под покровительством Этери Тутберидзе.
Для выхода на каток девушка выбрала короткую юбку и ярко зеленую пуховую безрукавку. Однако внимание подписчиков спортсменки привлек ее подарок канадскому специалисту, передает Russuia Today.
Пользователи Сети посчитали, что это камень в огород Этери Тутберидзе. "Прозанимавшись 11 лет с Этери, с той, которая научила тебя всему этому, сделала тебя олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, уйти вот так вот предательски... Даже не сказав спасибо прежнему тренеру. Молодец, крутой поступок!" – возмутился один из комментаторов.
Ранее Медведева объявила, что завершает сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе. С нового сезона фигуристка тренируется с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Напомним, что по итогам завершившегося олимпийского сезона Медведева завоевала серебро чемпионата Европы и две серебряные награды Олимпиады в Пхенчхане. Однако из-за перелома стопы и восстановления после травмы спортсменка не смогла полноценно подготовиться к Играм, пропустив финал Гран-при и чемпионат мира.
Также стало известно, что Медведева нашла свою любовь. Ее избранником стал финалист шоу "Голос. Дети" Кристиан Костов.
Ребята познакомились на съемках ток-шоу, посвященного "Евровидению", в мае 2018 года. Неизвестно, как плотно им удалось пообщаться, однако после участия в программе молодые люди обменялись номерами телефонов.
Вратарь будет сотрудничать с футбольным клубом "Балтика"
Подруга погибшей намерена разобраться в случившемся
Артист устал от судебных тяжб
Видео на YouTube собрало более миллиона просмотров