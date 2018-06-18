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Изменившаяся Медведева объяснила бегство к канадскому гею

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему решила начать работать с канадским тренером Брайаном Орсером. По словам спортсменки, двукратная олимпийская чемпионка Ким Ен А, которая занималась под покровительством специалиста, вдохновила ее.
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Фигуристка рассказала, что мысли об успехе южнокорейской спортсменки — первое, что ей пришло в голову, когда она стала думать о переходе. Медведева вспомнила, что Ен А в 19 лет выиграла Олимпиаду в Ванкувере, а в 23 с небольшим стала второй на Играх в Сочи. Это стало весомым аргументом в пользу профессионализма Орсера, передает "Р-Спорт".  

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"Я изменилась как человек и, наверное, не могу быть прежней и на льду тоже. На Олимпийских играх в Пекине мне будет 22", – заявила фигуристка. Она добавила, что дело не в одной Ен. "У Орсера вообще много спортсменов, которых в фигурном катании принято называть возрастными, кто прошел более одной Олимпиады. Ким Ен А – лишь одна из них", – сказала Медведева.

Фигуристка прибыла в Торонто после разрыва с тренером Этери Тутберидзе, с которой она работала с 2007 года. Под руководством Брайана Орсера Женя собирается выучить новую программу. Выступать спортсменка будет по-прежнему за Россию.

Эксперты выразили опасение, что на Олимпийских играх в Пекине Медведева будет представлять другую страну. Эксперты предположили, что для российской фигуристки в Канаде создадут "комфорт, от которого будет тяжело убежать". 

Напомним, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева выиграли короткую программу Олимпиады-2018 в Пхенчхане с рекордами. Сначала мировое достижение установила Евгения, а затем и Алина.

Автор: Михаил Вштанов18 июня 2018, 13:25
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