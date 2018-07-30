"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин сообщил, что в скором времени станет отцом. Спортивный деятель обнародовал в Сети фото с беременной супругой Дарьей и пожаловался на то, что скоро его ждут бессонные ночи.



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