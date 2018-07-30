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Спорт

"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой

Валерий Карпин. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин сообщил, что в скором времени станет отцом. Спортивный деятель обнародовал в Сети фото с беременной супругой Дарьей и пожаловался на то, что скоро его ждут бессонные ночи.  
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Карпин решил анонсировать свое грядущее отцовство необычным способом. Он опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с супругой, сопроводив ее словами: "Вот уж "вдул так вдул".

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Большинство пользователей Сети сперва подвергли юмор Карпина критике. Подписчики настаивали, что тренировать остроумие на супруге, находящейся в положении – дурной тон.

Под свежей записью у Карпина спросили, не обидится ли жена на такую формулировку. Он ответил: "Если бы следили за историей, то таких вопросов не задавали бы. Это ж цитата".

Вот уж «вдул так вдул»�������������� что уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно������ #карпин #karpin #football #futbol #футбол #fcrostov #фкростов #ростов #rostov #вожиданиичуда #9месяцев #expecting #9months #esperandobebe #9meses

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Речь идет о комичном диалоге Карпина с одним из его подписчиков. Ранее тренер выложил в Сети совместное фото с женой, поздравив россиян с Днем Победы. В комментариях к посту один пользователь спросил: "Валерий Георгиевич, что за баба? Я бы ей вдул". "Это моя жена, дурень!", – ответила легенда "Спартака".

Напомним, что для Карпина этот ребенок будет уже четвертым. Он воспитывает троих дочерей: внебрачную дочь Веронику, а также детей от первого брака — Марию и Валерию. С нынешней супругой Дарьей Гордеевой Карпмин узаконил отношения летом 2017 года.

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Автор: Михаил Вштанов30 июля 2018, 19:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет молодая жена 48-летнего Карпина

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