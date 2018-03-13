Выигравшая Олимпиаду российская фигуристка пожаловалась на "самое поганое"

Российская фигуристка Аделина Сотникова, заработавшая золотую медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, рассказала о возникших у нее проблемах после триумфа на Играх. То, что спортсменка не смогла быстро вернуться на лед, стало результатом воздействия нескольких факторов.

После того как Аделина Сотникова стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, она взяла перерыв. "Я пропустила после Игр чемпионат мира. Потом были сплошные шоу, на которые меня приглашали. Потом мне дали месяц отпуска. Мы всей семьей съездили в Париж, потом в Турцию. Я так не отдыхала никогда в жизни. Получила огромное удовольствие от отдыха, от еды, от того, что можно ничего не делать и ни о чем не думать. Полный релакс", – цитирует чемпионку "Р-Спорт".

По ее признанию, вернуться к тренировкам было очень сложно, однако упорный труд принес плоды. "К началу сезона я восстановила кондиции, похудела, словом, все было нормально", – вспомнила фигуристка. Однако вновь показать себя на масштабных соревнованиях девушка не смогла. "Случилась травма – частичный разрыв связки правой ноги", – пояснила Сотникова.

Впрочем, проблемы касались не только физического состояния. "В тот момент мне еще и голова сильно мешала", – призналась спортсменка. Аделина не могла избавиться от мысли о том, что она олимпийская чемпионка.

"Если что-то не получается, начинается самое поганое, потому что ты не можешь даже выговориться. Ты же олимпийская чемпионка, у тебя нет права на ошибку. Возникает ощущение, что все вокруг тебя думают только об этом", – пожаловалась Сотникова.

Олимпийские чемпионы – не роботы, у них могут быть душевные метания, они могут страдать от физических изменений, напомнила спортсменка. "Каждый раз это новые ощущения на льду. То у тебя все болит, то худеешь, то поправляешься, причем это может быть вообще не связано с тем, сколько ты ешь. А главное – никогда не знаешь, как долго это будет продолжаться и с чем придется столкнуться завтра. Никто от этого не застрахован", – заключила Аделина.