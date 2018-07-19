Путин предъявил обвинения Порошенко

По словам главы государства, необходимо соблюдать достигнутые соглашения и искать пути мирного разрешения конфликта. Силовой сценарий снижает шансы на политическое урегулирование ситуации.



На юго-востоке Украины сохраняются риски обострения ситуации, в чем виноват официальный Киев, заявил президент России Владимир Путин, сообщает RT. По его словам, это происходит из-за того, что украинские власти не соблюдают взятые на себя обязательства и отказываются от мирного разрешения конфликта.



"Демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути", – заявил глава государства на совещании с послами и постоянными представителями России.

Он также обратил внимание на последствия, к которым может привести включение Украины или Грузии в состав НАТО. Подобные агрессивные шаги представляют прямую угрозу России, считает Путин. При этом, добавил он, реакция будет соразмерной.

"Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", – сказал российский лидер. По его словам, это игра на обострение и проявление безответственной политики.



