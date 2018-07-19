Путин предъявил обвинения Порошенко
На
юго-востоке Украины сохраняются риски обострения ситуации, в чем виноват
официальный Киев, заявил президент России Владимир Путин, сообщает RT. По его словам, это происходит из-за
того, что украинские власти не соблюдают взятые на себя обязательства и
отказываются от мирного разрешения конфликта.
"Демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути", – заявил глава государства на совещании с послами и постоянными представителями России.
Он также обратил внимание на последствия, к которым может привести включение Украины или Грузии в состав НАТО. Подобные агрессивные шаги представляют прямую угрозу России, считает Путин. При этом, добавил он, реакция будет соразмерной.
"Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", – сказал российский лидер. По его словам, это игра на обострение и проявление безответственной политики.
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