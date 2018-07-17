Российских футболистов ждут награды в Госдуме

Сборную России по футболу и тренера Станислава Черчесова ждут в Госдуме – им вручат заслуженные награды. Инициативу пригласить игроков и наставника на Охотный Ряд поддержал спикер Вячеслав Володин.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев на пленарном заседании 17 июля предложил наградить почетными грамотами Госдумы российскую сборную, ее тренера Станислава Черчесова и главу оргкомитета чемпионата мира Алексея Сорокина за успешное выступление наших футболистов на турнире. "Благодаря этим людям Россия одержала мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу, плодами которой мы будем пользоваться еще многие годы", – сказал Лебедев.

Предложение коллеги поддержал глава Думы Вячеслав Володин. "Это действительно огромная победа, победа нашей страны. И вклад тех людей, которые сделали все для того, чтобы она состоялась, неоспорим. Поэтому, если вы поддержите это решение, мы его обязательно примем на Совете Думы и пригласим наших спортсменов, сборную, пригласим оргкомитет для того, чтобы поблагодарить за работу", – ответил Лебедеву председатель нижней палаты парламента.





Он подчеркнул огромную роль главы государства Владимира Путина в том, что в России состоялся чемпионат мира по футболу. "Благодаря его позиции еще с заявочного комитета, и в дальнейшем он делал все, чтобы этот успех пришел к нам", — сказал Володин.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Наша сборная впервые за три десятилетия вышла из группы, но проиграла по пенальти в 1/4 финала хорватам. Чемпионом мира во второй раз в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии, бронзовые – сборная Бельгии.





Чемпионат прошел без происшествий, россияне были гостеприимны. Во всех городах царила праздничная и дружеская атмосфера, иностранные болельщики получили реальное представление о нашей стране и не раз выразили благодарность за великолепное отношение к ним.