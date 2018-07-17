Российских футболистов ждут награды в Госдуме

Расписание матчей ЧМ-2018 Таблица ЧМ-2018 Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Вторник 17 июля
Лента новостей
15:43
Памела Андерсон объяснила русофобию в США программированием американцев
15:15
В Москве девочка насмерть обварилась кипятком
15:11
Отель Sun Aqua Iru Veli Maldives открывается в ноябре
14:59
Девушек и женщин России приглашают на конкурс "Улыбка Вселенной 2019"
14:50
Лукашенко предъявил России дерзкие обвинения
14:50
Москва покажет на Урбанфоруме свои лучшие проекты
14:19
"Мы связаны пуповиной": Мишулина откровенно высказалась об отце и Еремееве
14:17
Корчевников пришел в ужас от рассказа о жизни знаменитого актера
14:17
Кондиционеры убивают сотни людей
13:50
Дане Борисовой прокололи лицо (жуткие кадры)
13:41
78-летняя Светличная раскрыла секрет идеальной фигуры
13:39
У встречи Путина и Трампа нашелся неожиданный спонсор
13:28
Бузовой вынесли печальный приговор
13:15
Аспирант выпал из окна главного корпуса МГУ и умер
13:03
"Порось убежал": Путина признали президентом Украины
13:01
Собянин обозначил главные направления развития Москвы
13:00
Ростовчанин жестоко расправился с матерью своего ребенка
12:59
Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной
12:56
Меган Маркл транжирит тысячи долларов на цацки
12:41
В Волгограде ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил
12:36
"Счастье есть": Кудрявцева показала интимное видео
12:36
На озере в Нижнем Новгороде утонул ребенок
12:29
Трамп предстал перед Путиным слабаком
12:21
Рецепт чеченской лепешки холтмаш
12:21
Омич изнасиловал 13-летнюю девочку
12:20
Россиян держит в страхе мускулистый и настойчивый маньяк-сосун
12:05
Московский Кредитный банк начинает работу в 16 регионах
12:04
"Чуть плохо не стало": 57-летняя Яковлева поразила видом без макияжа
11:58
ФСБ задержала бывшего начальника СК по Москве
11:57
Не постеснялась: Костенко оголилась после родов
11:53
В играх взрослых проигрывают дети
11:49
"Это ж сколько надо выпить": Булдаков накинулся на Меладзе
11:48
Американский журналист по-хамски повел себя во время интервью с Путиным
11:41
Под Москвой в ДТП с мотоциклом погиб человек
11:29
Житель Архангельска позвал няню на собеседование и задушил
11:21
"Что сделали с Аллой?": Пугачеву не узнали на фото
11:11
Кормящая мать с голой грудью вышла на подиум
11:09
Уфимцы не поделили счет и устроили стрельбу в ресторане
10:55
Страшный смерч и грозу в Сочи сняли на видео
10:55
Сургутянин устроил истерику на карнизе балкона
10:34
Киев спрятал сотни танков на секретной базе (видео)
10:33
Политик грязно и пошло отомстил супруге-ябеде
10:30
Сексуальная Пелагея утерла нос скромнице Подольской
10:30
Плавающую под Нижним Тагилом "Ниву" сняли очевидцы
10:02
Сергея Лаврова подкололи за разглядывание ножек Меланьи Трамп
10:00
Почему люди не умеют радоваться и что с этим делать
09:59
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
09:54
Сюрприз от Трампа: президент США ввел своих советников в ступор
09:45
На Кипре вступили в силу изменения в программу гражданства за инвестиции
09:44
"Грязь, ложь, лицемерие!": бывшая жена Серова плюнула в Малахова
09:43
Легендарный актер скончался в возрасте 81 года
09:28
Житель Казани с ножом напал на полицейского
09:14
Украина расщедрилась и предложила России газовую скидку
09:11
В Башкирии двухлетний мальчик съел виноград и умер
08:53
Звезда "Дома-2" ослепла на один глаз после кровавой бойни
08:41
Позор и ошибка: как Запад отреагировал на рукопожатие Путина и Трампа
08:30
Жена знаменитого музыканта избежала наказания за убийство дочерей
08:29
Москва резко предупредила Киев и Тбилиси
08:08
Знаменитую модель нашли мертвой в ее доме
02:11
"Это грязно!": Малинин вспылил из-за скандала с Зарубиной
22:07
Мишель Обама в крошечных шортах оторвалась на концерте Бейонсе
22:00
Трампа "распяли" за встречу с Путиным
21:58
Таинственной возлюбленной Билана оказалась известная певица
21:55
Туринская плащаница оказалась подделкой
21:49
Атмосфера в королевском дворце сделала несчастной Меган Маркл
21:41
Робертино Лоретти завершает музыкальную карьеру и уезжает в Россию
21:33
Ссоры и предательства: раскрыты скандальные тайны внука Брежнева
21:19
Трамп жестоко обманул Путина в Хельсинки
21:12
США хотят через Интерпол добиться выдачи 12 россиян
21:05
Бывшая жена Домогарова бросила молодого мужа
20:53
51-летняя Ксения Стриж впервые стала мамой
20:27
Названы самые распространенные виды рака в России
20:23
"ЕР" займется уставами предприятий
20:06
Шепелев раскрыл настоящее имя Сергея Зверева
19:42
Активистка Pussy Riot получила 15 суток за беготню в финале ЧМ-2018
19:27
Новая ТВ-передача: нарколог призвал учить россиян пить водку
19:21
Трамп вынудил Путина повториться
18:35
Флиртовавший с моделью принц Уильям взбесил Кейт Миддлтон
18:35
Порошенко "рассекретил" план Москвы по захвату Мариуполя
18:33
Известный спортсмен найден мертвым
18:05
"Время никого не щадит": изможденная Сати Казанова ошарашила народ
17:58
Известный блогер получил условный срок за шутки про Коран
17:52
Госдума упростит въезд в Россию для иностранных болельщиков
17:50
Девушка записала видео с лопнувшей в животе капсулой кокаина
17:44
Шоумен Лаки Ли призвал Путина и Трампа восстановить мир
17:28
Забастовка из-за трансфера Роналду собрала пять человек
17:27
Новый удар по Крыму: сервис Booking забанил полуостров
17:15
Мощный взрыв в Москве обрушил здание
17:12
Опоздавший Путин довел до исступления CNN
17:00
Анфиса Чехова заинтриговала сообщением о дочери и новом муже
16:55
Расплывшаяся Максакова закрывает живот руками
16:44
"Единая Россия" возвращает соотечественников
16:25
Не та, за кого себя выдавала: подруга раскрыла секреты покойной звезды "Дома-2"
16:23
Трамп жестко обошелся с Путиным в Хельсинки
16:13
США нашли причину для ядерной войны с Россией
16:09
Ревва после грязных обвинений не явился в суд
15:56
Встреча Путина и Трампа началась с потасовки
15:56
"И я, и Денис давно покаялись": Яковлева оправдала сына-фрика
15:54
Как построить туалет на даче
15:30
Беглый Депардье одурачил Россию на деньги
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Финал ЧМ-2018 омрачила подлая провокация Pussy Riot
Грудинин подло вышвырнул венчанную жену после шоу Малахова
"Это грязно!": Малинин вспылил из-за скандала с Зарубиной
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
51-летняя Ксения Стриж впервые стала мамой
Принципиальная Пугачева вышвырнула полезшего на "Евровидение" Рогожина
Спорт

Российских футболистов ждут награды в Госдуме

Фото: GLOBAL LOOK press
Сборную России по футболу и тренера Станислава Черчесова ждут в Госдуме – им вручат заслуженные награды. Инициативу пригласить игроков и наставника на Охотный Ряд поддержал спикер Вячеслав Володин.

Продолжение: Гости ЧМ-2018 смогут еще раз побывать в России без визы

прочитано 656 раз

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев на пленарном заседании 17 июля предложил наградить почетными грамотами Госдумы российскую сборную, ее тренера Станислава Черчесова и главу оргкомитета чемпионата мира Алексея Сорокина за успешное выступление наших футболистов на турнире. "Благодаря этим людям Россия одержала мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу, плодами которой мы будем пользоваться еще многие годы", – сказал Лебедев.

ПО ТЕМЕ

Госдума упростит въезд в Россию для иностранных болельщиков

"Все скептики ошиблись": Запад восторгается ЧМ-2018

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Предложение коллеги поддержал глава Думы Вячеслав Володин. "Это действительно огромная победа, победа нашей страны. И вклад тех людей, которые сделали все для того, чтобы она состоялась, неоспорим. Поэтому, если вы поддержите это решение, мы его обязательно примем на Совете Думы и пригласим наших спортсменов, сборную, пригласим оргкомитет для того, чтобы поблагодарить за работу", – ответил Лебедеву председатель нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Он подчеркнул огромную роль главы государства Владимира Путина в том, что в России состоялся чемпионат мира по футболу. "Благодаря его позиции еще с заявочного комитета, и в дальнейшем он делал все, чтобы этот успех пришел к нам", — сказал Володин.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Наша сборная впервые за три десятилетия вышла из группы, но проиграла по пенальти в 1/4 финала хорватам. Чемпионом мира во второй раз в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии, бронзовые – сборная Бельгии.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Чемпионат прошел без происшествий, россияне были гостеприимны. Во всех городах царила праздничная и дружеская атмосфера, иностранные болельщики получили реальное представление о нашей стране и не раз выразили благодарность за великолепное отношение к ним.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

17 июля 2018, 11:36

комментарии

Политика

У встречи Путина и Трампа нашелся неожиданный спонсор
Трамп предстал перед Путиным слабаком
Американский журналист по-хамски повел себя во время интервью с Путиным
Сюрприз от Трампа: президент США ввел своих советников в ступор

Шоу-бизнес

Собчак впервые высказалась о второй беременности
15-летний приемный сын оказался копией Ксении Стриж
"Мы связаны пуповиной": Мишулина откровенно высказалась об отце и Еремееве
Корчевников пришел в ужас от рассказа о жизни знаменитого актера

Проишествия

"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

Lifestyle

Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

51-летняя Ксения Стриж впервые стала мамой

Ведущая рассказала об ответственном шаге
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" ослепла на один глаз после кровавой бойни

На телепроекте произошел возмутительный инцидент
Шоу-бизнес

"Грязь, ложь, лицемерие!": бывшая жена Серова плюнула в Малахова

Елена Стебенева высказалась о шоу телеведущего
Регионы

Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста

Движение будет ограничено

Гороскоп

Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину

Фоторепортажи

Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной
Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018
Как звезд дразнили в детстве

Спорт

Макрон бросил престарелую жену ради сексуального президента Хорватии
Дзюба утер нос Месси
Одни африканцы: Кожевникова устроила расистский скандал
"Я был взбешен": хорватский футболист разорвал провокатора из Pussy Riot

Регионы

Россиян держит в страхе мускулистый и настойчивый маньяк-сосун
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru