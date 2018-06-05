Наталия Орейро назвала самого сексуального игрока сборной России
Орейро также отметила, что на чемпионате мира – 2018 планирует болеть за Россию. Однако сомневается в достаточной натренированности нашей сборной. "Я думаю сыграть за сборную России, потому что неплохо играю в футбол. И мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены", – с юмором отметила звезда в эфире "Спорт ФМ".
Добавим, что если спортивная карьера Александра закончится, то он легко сможет найти себе применение в модельном бизнесе – его рост составляет 195 сантиметров, а вес – 82 килограмма. Ерохина часто приглашают участвовать в рекламных фотосессиях, но футболист отказывается, передает "360".
Александр счастливо женат уже десять лет. Его супруга Вероника часто бывает на матчах мужа, поддерживает его, дает советы. Осенью 2017 года она подарила Ерохину сына. Радостным событием спортсмен поделился в социальных сетях.
Александр Ерохин вошел в число 23 футболистов, которые выступят на чемпионате мира. На его счету – 17 матчей в составе нашей сборной. На клубном уровне полузащитник играет за "Зенит".
Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге. На групповом этапе наша сборная сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Телеведущая решилась на странный шаг
Актер не оставил без внимания действия юмориста
Певица стала более строгой
Таким образом Наталья верит, что родственница рядом