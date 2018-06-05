Наталия Орейро назвала самого сексуального игрока сборной России

Известная певица из Уругвая Наталия Орейро выбрала самого сексуального игрока сборной России по футболу. Им оказался полузащитник Александр Ерохин.

Орейро также отметила, что на чемпионате мира – 2018 планирует болеть за Россию. Однако сомневается в достаточной натренированности нашей сборной. "Я думаю сыграть за сборную России, потому что неплохо играю в футбол. И мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены", – с юмором отметила звезда в эфире "Спорт ФМ".

Добавим, что если спортивная карьера Александра закончится, то он легко сможет найти себе применение в модельном бизнесе – его рост составляет 195 сантиметров, а вес – 82 килограмма. Ерохина часто приглашают участвовать в рекламных фотосессиях, но футболист отказывается, передает "360".

Александр счастливо женат уже десять лет. Его супруга Вероника часто бывает на матчах мужа, поддерживает его, дает советы. Осенью 2017 года она подарила Ерохину сына. Радостным событием спортсмен поделился в социальных сетях.

Публикация от Александр Ерохин (@erokhin___alexander) 12 Дек 2015 в 1:28 PST

Александр Ерохин вошел в число 23 футболистов, которые выступят на чемпионате мира. На его счету – 17 матчей в составе нашей сборной. На клубном уровне полузащитник играет за "Зенит".

Публикация от Александр Ерохин (@erokhin___alexander) 8 Сен 2017 в 8:19 PDT

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге. На групповом этапе наша сборная сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.