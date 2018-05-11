Назван состав сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав команды на чемпионат мира. В списке – 35 игроков.



Расширенная заявка национальной сборной опубликована на официальном сайте РФС. Окончательный состав из 23 футболистов будет оглашен до 4 июня.

На данный момент состав сборной России выглядит следующим образом.

Вратари: представитель ЦСКА Игорь Акинфеев, Владимир Габулов из бельгийского "Брюгге", Сослан Джанаев, выступающий за "Рубин", и Андрей Лунев из "Зенита".

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов и Федор Кудряшов – все из "Рубина", представитель "Спартака" Илья Кутепов, Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), игрок московского "Динамо" Константин Рауш, Андрей Семенов из "Ахмата", Игорь Смольников, выступающий за "Зенит", и Мариу Фернандес из ЦСКА.

Полузащитники: Юрий Газинский из "Краснодара", Александр Головин, Алан Дзагоев – оба играют за ЦСКА, Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев – все трое из "Зенита", представители "Спартака" Роман Зобнин и Александр Самедов, играющий за "Локомотив" Антон Миранчук, Александр Ташаев ("Динамо", Москва), а также Денис Черышев – представитель "Вильярреала".

Нападающие: Артем Дзюба из тульского "Арсенала", представитель "Локомотива" Алексей Миранчук, игрок "Краснодара" Федор Смолов, а также Федор Чалов из ЦСКА.

Кроме того, в расширенный список включены еще семь игроков.

Вратарь: Маринато Гилерме ("Локомотив", Москва).

Защитники: игрок "Локомотива" Владислав Игнатьев, Дмитрий Комбаров из "Спартака".

Полузащитники: Денис Глушаков ("Спартак", Москва), Антон Швец ("Ахмат", (Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный и Дмитрий Полоз – оба из "Зенита".