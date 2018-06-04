"Донести сперму от спальни до туалета": известный тренер унизил подружку Абрамовича

Бывший тренер итальянской команды "Наполи" Маурицио Сарри, вступивший в переговоры с лондонским "Челси", оскорбил исполнительного директора английского клуба, россиянку Марину Грановскую. Сообщается, что 59-летний коуч обиделся из-за того, что ему запретили курить.



В Twitter-аккаунте Everything Napoli‏ изложена версия, согласно которой Грановская напомнила Сарри, что на базе лондонского клуба и на стадионе "Стэмфорд Бридж" ему не разрешат курить. Итальянец якобы ответил на это жестким сексистским высказыванием о предназначении женщин.

"Господь создал женщину для того, чтобы донести сперму от спальни до туалета, а не для руководства футбольным клубом", – заявил Сарри. О реакции 43-летней Грановской на такую реплику не сообщается.

Стоит отметить, что это далеко не первая выходка итальянского специалиста. Ранее сообщалось, что "Челси" решил прекратить переговоры с Сарри из-за его склонности к гомофобии и проявлению сексизма.





Тренер покинул "Наполи" 23 мая. Маурицио Сарри считали одним из главных претендентов на пост тренера "Зенита". В итоге эту должность занял россиянин Сергей Семак.

�� According to Kiss Kiss Napoli, Marina Granovaskaia informed Sarri he couldn’t smoke at Chelsea’s training ground or Stamford Bridge, to which he replied: “God only created women to carry semen from the bedroom to the toilet, not to run a football club.” — Everything Napoli (@NapIesAndNapoli) 3 июня 2018 г.

Марина Грановская занимает пост исполнительного директора "Челси" с июня 2013-го. До назначения она руководила резервной командой клуба.

Ранее стало известно, что бизнесмен Роман Абрамович, вероятнее всего, не сможет работать в "Челси", которым владеет уже 15 лет. Более того, английский футбольный клуб приостановил реконструкцию стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Это значит, что экономика Великобритании потеряет сотни миллионов фунтов.