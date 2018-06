"Донести сперму от спальни до туалета": известный тренер унизил подружку Абрамовича

В Twitter-аккаунте Everything Napoli‏ изложена версия, согласно которой Грановская напомнила Сарри, что на базе лондонского клуба и на стадионе "Стэмфорд Бридж" ему не разрешат курить. Итальянец якобы ответил на это жестким сексистским высказыванием о предназначении женщин.

"Господь создал женщину для того, чтобы донести сперму от спальни до туалета, а не для руководства футбольным клубом", – заявил Сарри. О реакции 43-летней Грановской на такую реплику не сообщается.

Стоит отметить, что это далеко не первая выходка итальянского специалиста. Ранее сообщалось, что "Челси" решил прекратить переговоры с Сарри из-за его склонности к гомофобии и проявлению сексизма.

Тренер покинул "Наполи" 23 мая. Маурицио Сарри считали одним из главных претендентов на пост тренера "Зенита". В итоге эту должность занял россиянин Сергей Семак.

