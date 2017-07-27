Переплюнувшая Ким Кардашьян россиянка восхитила мир
Карьера модели Ирины Ивановой начала стремительно идти в гору после съемок в клипе известного канадского поп-певца Джастина Бибера на песню I’m the One. Практически за считанные дни уроженка Воронежа превратилась в настоящую интернет-звезду и секс-символ.
И все это благодаря невероятно сексуальной внешности девушки. У 30-летней брюнетки огромная грудь, осиная талия и круглые, подтянутые ягодицы. Не удивительно, что сейчас на страницу Ирины в Instagram подписаны 2,9 миллиона пользователей.
Ежедневно красотка радует фолловеров своими аппетитными, полуобнаженными снимками. Журналисты и подписчики неустанно сравнивают Ирину со знаменитой теледивой Ким Кардашьян, отмечая, что своими шикарными пышными формами россиянка давно заткнула ту за пояс.
Каждый снимок горячей красотки вызывает бурю эмоций у пользователей. В комментариях Ирине не перестают писать восхищенные комплименты и непристойные секс-предложения.
Впрочем, жизнь девушки нем всегда была такой безоблачной, как сейчас. Как пишет The Sun, в Воронеже модель жила очень бедно и в поисках лучшей доли переехала в США. Там она закончила университет и снялась для журнала Playboy, после чего достоинства ее фигуры наконец-то заметили и оценили.
Сейчас модель периодически живет то в Испании, то в США. А недавно красотка заявила, что ее грудь размера F должна стать туристической достопримечательностью Барселоны.
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