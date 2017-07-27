Переплюнувшая Ким Кардашьян россиянка восхитила мир

В Сети набирает бешеную популярность аккаунт 30-летней модели из Воронежа. Подписчики знойной брюнетки в восторге от ее невероятно пышных форм и считают, что она намного эффектнее известной светской дивы Ким Кардашьян.

Карьера модели Ирины Ивановой начала стремительно идти в гору после съемок в клипе известного канадского поп-певца Джастина Бибера на песню I’m the One. Практически за считанные дни уроженка Воронежа превратилась в настоящую интернет-звезду и секс-символ.

Hmm mm �� change is good Публикация от Iryna (@playmateiryna) Июл 25 2017 в 8:17 PDT

И все это благодаря невероятно сексуальной внешности девушки. У 30-летней брюнетки огромная грудь, осиная талия и круглые, подтянутые ягодицы. Не удивительно, что сейчас на страницу Ирины в Instagram подписаны 2,9 миллиона пользователей.

Captain BOOBIE now recruiting skippers, WHO IS IN ? �� Публикация от Iryna (@playmateiryna) Июн 15 2017 в 12:29 PDT

Ежедневно красотка радует фолловеров своими аппетитными, полуобнаженными снимками. Журналисты и подписчики неустанно сравнивают Ирину со знаменитой теледивой Ким Кардашьян, отмечая, что своими шикарными пышными формами россиянка давно заткнула ту за пояс.

Two melons a day keeps the doctor away ���� Публикация от Iryna (@playmateiryna) Июн 12 2017 в 12:34 PDT

Каждый снимок горячей красотки вызывает бурю эмоций у пользователей. В комментариях Ирине не перестают писать восхищенные комплименты и непристойные секс-предложения.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Май 4 2017 в 1:36 PDT

Впрочем, жизнь девушки нем всегда была такой безоблачной, как сейчас. Как пишет The Sun, в Воронеже модель жила очень бедно и в поисках лучшей доли переехала в США. Там она закончила университет и снялась для журнала Playboy, после чего достоинства ее фигуры наконец-то заметили и оценили.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Мар 15 2017 в 3:00 PDT

Сейчас модель периодически живет то в Испании, то в США. А недавно красотка заявила, что ее грудь размера F должна стать туристической достопримечательностью Барселоны.