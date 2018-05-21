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Спорт

"Слабая команда": Семин разнес сборную России перед ЧМ-2018

Юрий Семин. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Одна восьмая финала – это предел мечтаний для сборной России на ЧМ-2018. По мнению Юрия Семина, у команды постаревшая оборона и проблемы в нападении.
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Юрий Семин сомневается, что российской сборной удастся пробиться в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который начнется в России в июне. "Буду счастлив, если Россия выйдет из группы. Не думаю, что мы выйдем в 1/8 финала, поскольку команда довольно слаба. Оборона сборной постарела, а молодые игроки пока не появились", – цитирует Семина Sports.ru.

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Более оптимистично, с точки зрения Семина, выглядит полузащита с братьями Миранчуками и Головиным – по словам тренера, "многообещающе, но только в перспективе". Специалист сожалеет, что Черчесов не вызвал в сборную Игоря Денисова – капитана "Локомотива".

Напомнил Семин и о проблемах команды в нападении. Так, лучший бомбардир сборной Александр Кокорин получил травму и не сыграет на чемпионате мира. Свои ограничения у Дзагоева и Дзюбы. В свою очередь играющий в Испании Денис Черышев не провел ни одной игры в стартовом составе сборной России при подготовке к турниру, отметил тренер "Локомотива".

Матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Матчи плей-офф: 1/8 – с 30 июня по 3 июля, игры 1/4 – 6 и 7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге (10 июля) и Москве (11 июля). 14 июля в Санкт-Петербурге состоится матч за третье место. Финал чемпионата пройдет 15 июля в Москве.

Откроет чемпионат 14 июня матч в московских "Лужниках". Сборная России встретится с командой Саудовской Аравии.

Автор: Андрей Евлампиев21 мая 2018, 14:50
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