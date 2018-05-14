Тутберидзе огласила причину бегства Медведевой

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход своей ученицы Евгении Медведевой к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Также она рассказала об особенностях характера молодой фигуристки.

Уход Медведевой от Тутберидзе стал настоящей драмой. Ведь профессиональные фигуристы проводят с тренером гораздо больше времени, чем с семьей.

На Олимпиаде в Корее подопечные Тутберидзе, Евгения Медведева и Алина Загитова, выступили безукоризненно. Но программу Загитовой оценили выше, удостоив Медведеву лишь серебром. Это и поставило точку в отношениях фигуристки с тренером, передает "Газета.ru" с ссылкой на Первый канал.

"Она не принимала никак результат Олимпиады. Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла. Она – моральный лидер, это хорошо. Я вырастила девочку – морального лидера, поэтому для нее второго места нет", – прокомментировала сообщения об уходе своей подопечной тренер Этери Тутберидзе. Сама же Медведева подтвердила, что ее наставником теперь является Брайан Орсер.





Тутберидзе убеждена, что канадский специалист бросил ей вызов. "Значит, как-то его задели наши результаты. Надо работать, чтобы задевать его еще больше", – заявила тренер.

Ранее стало известно, что фигуристок Тутберидзе хотят лишить "взрослых" соревнований. Президент Ассоциации фигурного катания США заявил, что спортсменкам должно быть минимум 17-18, так как "нынешнее положение дел мешает развитию конкуренции и популяризации нашего спорта в других странах".