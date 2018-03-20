По ЧМ-2018 в России нанесли новый удар

Польша присоединилась к бойкоту чемпионата мира по футболу. Президент страны Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия ЧМ-2018.

Такое решение глава государства принял 19 марта. Об этом сообщил руководитель канцелярии главы государства Кшиштоф Щерский, передает RMF 24.

Ранее министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявил, что страна также рассматривает возможность бойкота мундиаля. Однако председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.

Напомним, 14 марта британское правительство решило бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, понизив уровень делегации, которая отправится в Россию.

Как писали Dni.Ru, 4 марта 2018 года в одном из районов Лондона у торгового центра были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка во время пробежки. Следов насилия на их телах не было. Между тем свидетели заявили, что Сергей и Юлия Скрипаль совершали "беспорядочные движения руками, глядя в небо". Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом. В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия впервые станет страной – хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах.