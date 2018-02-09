Губерниев объяснил отказ от бойкота Олимпиады

Олимпиада-2018 Скандальный развод Джигарханяна Расписание Олимпиады в Пхенчхане Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Пятница 9 февраля
Лента новостей
11:07
В Москве киллер спас жертву от кровожадной тещи
10:40
Молодой охранник обчистил школу на 600 тысяч
10:40
Главные события Москвы с 9 по 15 февраля
10:32
Что сделала с собой Виктория Лопырева
10:29
Крупнейший в истории секс-скандал потряс британский парламент
10:28
Найдено эффективное лекарство от пьянства
10:18
В Москве возле мусорки нашли новорожденных медвежат
10:09
Московский банк лишился лицензии
09:57
"Истерила и плакала": 33-летняя российская актриса о тяжелой борьбе с раком
09:52
Учителя затравили из-за стихотворения Маяковского
09:50
Дитковските высказалась о воссоединении с Чадовым
09:46
Трамп соврал об обручальном кольце для Меланьи
09:34
В Таиланде по запросу из США задержали россиянина
09:29
Летевший в Барнаул пассажир умер после дебоша
09:13
Самбурская сбежала от больного раком ребенка
09:11
Как Собчак удалось заработать в 10 раз больше Путина
08:56
Сотни человек эвакуировали из общежития в Москве
08:43
Скандал в Вене: Порошенко засняли в компании голой женщины
08:39
Сушилки в общественных туалетах оказались смертельно опасными
08:29
Откровения отца довели Бузову до слез
07:59
Бывшего главу Сахалина Хорошавина осудили на 13 лет строгого режима
21:57
У Поклонской заметили шишку на животе
21:53
Тяжелобольной Краско боится операции
20:58
У особенной дочери Хакамады нашли рак
20:49
Алексея Воробьева после инсульта ждет печальная участь
20:12
Корейцы накормят олимпийцев национальным блюдом
20:08
Бедняк сварил пенис начальника и съел
20:03
Веселая Бабаян поет и пляшет без Державина
19:44
Дума снимет барьеры при переводе оборонки на гражданские рельсы
19:30
Пассажирка упала на рельсы в московском метро
19:29
Роскошная Нетребко сразила наповал декольте до пупа
19:24
Ребенок упал с балкона многоэтажки в Москве и выжил
19:15
Путина ужаснули зарплаты ученых
19:04
Постаревшая Анджелина Джоли с бутылкой вызвала жалость
18:56
Крик души одинокого Лазарева
18:55
Остросюжетные новинки криминальной прозы
18:46
Собчак в США сделала неожиданное заявление
18:29
Безумные регионы: волгоградец застал угонщиков в машине
18:23
Контактная притравка в России будет запрещена
18:10
Москвич пырнул ножом соседку по квартире
17:42
В пожаре под Москвой погибли люди
17:28
Сгорающий от желания Яббаров из "Дома-2" выстрелил в возлюбленную-недотрогу
17:27
Самые красивые россиянки на Олимпиаде
17:24
В Германии признали Крым российским
17:20
Почему Путин отказался от главной "заразы" XXI века
17:01
Как преодолеть страдания и боль
16:53
Дитковските вывела в свет мать и красавца-брата
16:48
Найден неожиданный способ побороть стресс
16:30
Соблазнительные фото сексуальной ведущей прогноза погоды
16:16
"КОРТРОС" назвал победителя премии "Headliner года"
16:15
Беременная Кейт Миддлтон застряла в решетке
16:08
Москва примет форум по развитию парламентаризма
16:02
Госдума сократила расходы на командировочные
16:00
Цымбалюк-Романовская облачилась в траур после потери Джигарханяна
15:53
Кто ответит за публичную порку министра экономики
15:36
Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и убил себя
15:34
Эксперты: Действия Банка России напоминают рейдерство
15:32
Госдума сэкономила более 6 миллионов рублей
15:08
Нечего писать: анкета Путина лишила ЦИК дара речи
14:59
Сын Ольги Бузовой произвел фурор
14:58
Ради квартиры девушка организовала убийство сестры
14:55
Как живет Алексей Куличков из реалити-шоу "Дом"
14:41
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
14:33
Самые сексуальные сцены в истории кино
14:05
Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной
13:57
Вейперов предупредили о страшной болезни
13:56
Лукашенко дал громкое обещание Путину
13:53
Хозяина квартиры и его соседа жестоко убили под Москвой
13:48
Пиво лечит от смертельных болезней
13:33
Песков похвастался интимной татуировкой
13:28
CAS поставил крест на двух лучших конькобежцах России
13:10
Российскую артистку выгоняют из Египта за разврат
12:59
Изменившаяся Савичева: Хочу, чтобы люди увидели новую меня
12:58
В России умер десятикратный чемпион мира
12:43
МОК подло наживается на запрете российского флага
12:39
Звезда "Голоса" покинула страну после поступка Градского
12:39
Босоногая Наталья Рудова без белья залезла в сугроб
12:35
В подвале салона красоты в Петербурге две недели гнили трупы пяти собак
12:25
Виллу Грудинина на элитном испанском курорте показали на видео
12:12
В сборной Канады рассказали о конфликте с россиянами
12:10
Галкин показал Малышеву в туалете
12:03
Европейские пластиковые бутылки смертельно опасны для россиян
11:46
Песков побоялся высказаться о поездке Собчак в США
11:39
Илон Маск снял НЛО на видео
11:39
"Мы и гвозди переварить можем": россиянка наплевала на вирус в Пхенчхане
11:38
Следом за Маликовым о сыне от сурмамы заявил Солнцев из "Дома-2"
11:21
Брэд Питт разбился в ДТП
11:11
Насильник Семенов финансово поддержал безработных Шурыгиных
11:04
Фото полуголой "мисс Англия" после родов выложили в Сеть
10:44
Избалованный трехлетний китаец застрял головой в горшке (видео)
10:33
Солдаты ВСУ отказались кричать "Слава Украине!"
10:17
Европа заговорила о войне с Россией
10:13
Похабное фото мужа Наташи Королевой ввергло в шок
10:06
Канадцы извинились за отношение к россиянам на Олимпиаде
09:52
В Южной Корее продолжили издевательства над спортсменами из России
09:45
Собянин гордится московскими строителями
09:40
Названы провоцирующие рак груди продукты
09:39
Пожар в кемеровском общежитии попал на видео
09:30
Под Красноярском нелегалы устроили бунт
09:21
Теплоход с пассажирами застрял во льдах Охотского моря
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская облачилась в траур после потери Джигарханяна
Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж
Шепелева пристыдили за скандал с Фриске
Брошенная Цымбалюк-Романовская переплюнула изнасилованную Шурыгину
Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной
Похабное фото мужа Наташи Королевой ввергло в шок
Спорт

Губерниев объяснил отказ от бойкота Олимпиады

Дмитрий Губерниев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Российская команда даже в сокращенном составе может выступить в Пхенчхане не хуже, чем в 2010 году в Ванкувере, уверен Дмитрий Губерниев. Известный комментатор призвал болельщиков не бойкотировать Олимпиаду – атлетам очень нужна поддержка.

Продолжение: "Надо убрать всех русских": как Запад встретил казнь 47 россиян
прочитано 1700 раз

Российская делегация надеялась на другое решение CAS – рассчитывали, что Спортивный арбитраж допустит к Играм хотя бы нескольких атлетов из числа ранее оправданных этим же судом. Однако судьи дрогнули под давлением Международного олимпийского комитета и приняли политизированное решение, считает Губерниев.

ПО ТЕМЕ

Фигурист Коляда подвел сборную России

"Бах угрожал суду": россияне убиты окончательным вердиктом CAS

 Олимпиада-2018

Сюжеты Олимпиада-2018

"Согласитесь, странно, что с точки зрения суда спортсмены оказались чистыми, а потом они не могут ехать на Олимпиаду, потому что не выполнили условия со стороны МОК. Это давление. МОК вообще заявил, что CAS будет расформирован. В результате антироссийская партия добилась своего, и Спортивный арбитраж дрогнул", – сказал комментатор.

По мнению Губерниева, после сообщений о том, что арбитраж готов удовлетворить иски россиян, давление на CAS усилилось. Судьи тоже люди, а партия войны сейчас сильна. И все же комментатора раздражает, когда подобные решения принимаются под предлогом заботы о "чистых" спортсменах.

Шапка с символикой игр !!! Единственный предмет с цветами российского флага , который может носить спортсмен , официальное лицо , и , конечно , журналист!!!! И уважение к России тут не при чем !!!!! Просто бабло побеждает все!!!!!Но, спасибо за это! Шапка продаётся в официальных магазинах , стоит около 950-ти рублей на наши деньги!!!! �������������������������������������������������������������������������������������������� Тем временем CAS постановил - Логинов , Старых , Кулижников , Юсков , Бородулина и Васильев уже точно не выступят в Корее!!! Эти спортсмены имеют разное допинговое прошлое , были наказаны , а сейчас их наказали снова!!!! Бывает , увы, двойное наказание , но не для всех!!! Херманн , Костнер , Сундбю , Пехштайн, Дель Боско и другие иностранцы могут выступать !!! Я про Джастина Гатлина вообще молчу, а он дважды допингист!!!! Если ты не из России , жри допинг , а потом выступай!!!! И дело в шляпе!!!!! ��������������������������������������������������������������������������☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️���������������������������������������������� #логинов #старых #кулижников #юсков #бородулина #васильев #гэтлин #джастингэтлин #мок #кас #двойныестандарты #олимпиада #корея #пхенчхан #зимниеолимпийскиеигры #допинг

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry)

Через издание "Спорт-экспресс" Губерниев обратился к болельщикам. "Очень важно, чтобы вы не объявляли бойкот этой Олимпиаде. Я не сомневаюсь, что рейтинги у Игр будут приличные. Но важно помнить, что вся наша делегация в Корее очень нуждается в поддержке со стороны болельщиков. Очень! И не сомневаюсь, что наша команда будет сражаться", - заявил тележурналист.

Прогнозов по поводу числа завоеванных медалей Губерниев делать не стал. Однако он уверен: команда выступит не хуже, чем на Играх 2010 года в Ванкувере, где россияне взяли три золота и пять серебряных наград.

Автор: Андрей Евлампиев9 февраля 2018, 10:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады

567

комментарии

Политика

Собчак в США сделала неожиданное заявление
В Германии признали Крым российским
Нечего писать: анкета Путина лишила ЦИК дара речи
Лукашенко дал громкое обещание Путину

Шоу-бизнес

Исхудавшая Пугачева без макияжа стала сенсацией
Что сделала с собой Виктория Лопырева
"Истерила и плакала": 33-летняя российская актриса о тяжелой борьбе с раком
Дитковските высказалась о воссоединении с Чадовым

Проишествия

Бедняк сварил пенис начальника и съел
Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и убил себя
Российскую артистку выгоняют из Египта за разврат
Избалованный трехлетний китаец застрял головой в горшке (видео)

Lifestyle

У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Самые сексуальные сцены в истории кино
Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Шоу-бизнес

Алексея Воробьева после инсульта ждет печальная участь

Близкие переживают за здоровье певца
Шоу-бизнес

Откровения отца довели Бузову до слез

Поющая ведущая не смогла скрыть эмоций
Шоу-бизнес

"Истерила и плакала": 33-летняя российская актриса о тяжелой борьбе с раком

У знаменитости диагностировали лимфому
Шоу-бизнес

Что сделала с собой Виктория Лопырева

Свежее фото блондинки расстроило ее фанатов

Гороскоп

Волочкова выставляет своего ребенка напоказ
Панина после грязных выходок просят остановиться
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова

Фоторепортажи

У Поклонской заметили шишку на животе
Самые красивые россиянки на Олимпиаде
Соблазнительные фото сексуальной ведущей прогноза погоды
Бондарчук променял Андрееву на Пугачеву

Спорт

Как русских пытались унижать на Олимпиадах
Сборную Канады жестко осадили после дискриминации России
Боль невинно наказанных спортсменов заглушат деньгами
Расписание Олимпиады в Пхенчхане

Регионы

Безумные регионы: волгоградец застал угонщиков в машине
Ради квартиры девушка организовала убийство сестры
Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина
Задолжавший сибиряк прикинулся картофелем
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru