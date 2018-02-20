Решение россиянина на Олимпиаде довело Лукашенко до бешенства

Президент Белоруссии жестко раскритиковал решение судей на Олимпиаде в Пхенчхане, которое закрыло белорусскому фристайлисту Антону Кушниру доступ к финалу соревнований. Среди тех, кто принимал это решение, был и россиянин.

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