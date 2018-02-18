Российский фристайлист вырвал медаль из рук соперников на Олимпиаде

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в акробатике на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. В главном финале он набрал 122,17 балла.

Илья Буров стал вторым в истории российских фристайлистом, которому удалось взойти на пьедестал победителей Олимпиады по акробатике.Еще в 2006 году в Турине бронзовую медаль получил Владимир Лебедев. Такую же награду обеспечил себе и Илья Буров.

В главном финале он набрал 122,17 балла, передает ТАСС. На первом месте оказался украинский спортсмен Александр Абраменко с результатом в 128,51 балла. На втором месте оказался Цзя Цзунъян из Китая, который смог получить 128,05 балла. Еще один россиянин – Павел Кротов – заработал 103,17 балла и оказался на четвертом месте.

"Эту бронзовую медаль я посвящаю своим детям", – рассказал атлет. Он признался, что хочет выступить на следующих Олимпийских играх в Пекине. Награда Ильи Бурова стала 11 трофеем, который заработали россияне на Олимпиаде в Пхенчхане в общем и восьмой бронзовой медалью в копилке команды.

Ща где то в Киеве подгорит ���� pic.twitter.com/RLqktz6K28 — XS (@RPcreator) 18 февраля 2018 г.

"Очень рад результату, сделал все по максимуму, но чуть-чуть перенервничал", – отметил спортсмен. "Были у нас надежды на могул, там не получилось, поэтому небольшое давление было, в акробатике очень нужна была медаль", – добавил он.

"Мы давно шли к этой медали, мы рады ей. Наши спортсмены всегда борются за золото, но есть очень много факторов, которые влияют на итоговый результат, это и погодные условия, и субъективные оценки судей", – рассказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Сегодня была настоящая конкурентная борьба, все спортсмены были сильны, до последнего не было понятно, кто взойдет на пьедестал", – подчеркнул он. Глава Федерации фристайла России отметил, что не очень доволен судейством, но в любом случае рад бронзовой медали. "По сути, учитывая уровень конкуренции, мы эту медаль вырвали из рук соперников", – уверен Алексей Курашов.