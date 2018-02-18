Российский фристайлист вырвал медаль из рук соперников на Олимпиаде
Илья Буров стал вторым в истории российских фристайлистом, которому удалось взойти на пьедестал победителей Олимпиады по акробатике.Еще в 2006 году в Турине бронзовую медаль получил Владимир Лебедев. Такую же награду обеспечил себе и Илья Буров.
В главном финале он набрал 122,17 балла, передает ТАСС. На первом месте оказался украинский спортсмен Александр Абраменко с результатом в 128,51 балла. На втором месте оказался Цзя Цзунъян из Китая, который смог получить 128,05 балла. Еще один россиянин – Павел Кротов – заработал 103,17 балла и оказался на четвертом месте."Эту бронзовую медаль я посвящаю своим детям", – рассказал атлет. Он признался, что хочет выступить на следующих Олимпийских играх в Пекине. Награда Ильи Бурова стала 11 трофеем, который заработали россияне на Олимпиаде в Пхенчхане в общем и восьмой бронзовой медалью в копилке команды.
Ща где то в Киеве подгорит ���� pic.twitter.com/RLqktz6K28— XS (@RPcreator) 18 февраля 2018 г.
"Очень рад результату, сделал все по максимуму, но чуть-чуть перенервничал", – отметил спортсмен. "Были у нас надежды на могул, там не получилось, поэтому небольшое давление было, в акробатике очень нужна была медаль", – добавил он.
"Мы давно шли к этой медали, мы рады ей. Наши спортсмены всегда борются за золото, но есть очень много факторов, которые влияют на итоговый результат, это и погодные условия, и субъективные оценки судей", – рассказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.
������ Да-да-да!!! Есть медаль! Илья Буров - бронзовый призер Олимпиады! https://t.co/3Va7f5zszQ #ОИ2018 #Пхенчхан2018 #фристайл pic.twitter.com/EMBKuSSI5Z— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 февраля 2018 г.
"Сегодня была настоящая конкурентная борьба, все спортсмены были сильны, до последнего не было понятно, кто взойдет на пьедестал", – подчеркнул он. Глава Федерации фристайла России отметил, что не очень доволен судейством, но в любом случае рад бронзовой медали. "По сути, учитывая уровень конкуренции, мы эту медаль вырвали из рук соперников", – уверен Алексей Курашов.
✌��Когда спорт вне политики: Александр Абраменко ����(Украина) ��и Илья Буров ����(Россия) ��после соревнований по лыжной акрабатике на Олимпийских играх в Пхенчхане������������фото: AFP pic.twitter.com/DU3HS9hQQg— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 18 февраля 2018 г.
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