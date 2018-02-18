Подсыпали: российский призер Олимпиады объяснил провал допинг-теста
Сообщается, что в беседе с представителями российской команды Александр Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из коллег-россиян на предолимпийских сборах в Японии, передает издание Inside the Games. По слухам, анализ показал, что запрещенный препарат попал в его организм за десять дней до проведения проверки.
С тем, что кто-то мог намеренно незаметно подмешать мельдоний в еду или напитки спортсмена согласна и бывший президент Федерации керлинга России Ольга Андрианова. Однако она сомневается, что это были россияне.
"Длительное время Брызгалова и Крушельницкий находились в Японии. Ясно, что они были фаворитами и шли на призовые места. Считаю, что кто-то сработал, но я не думаю, что это наши ребята . Иначе как работать и как жить?", – цитирует ее "Спорт Экспресс".
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий со своими бронзовыми наградами �� pic.twitter.com/nVIv8peTW3— Матч ТВ (@MatchTV) 15 февраля 2018 г.
"Уверена, что сам парень не принимал, потому что он слишком долго пробивался в сборную. Его долгое время не брали в молодежную и национальную команды. Наконец, он получил возможность выиграть олимпийскую медаль. Считаю, что это провокация", – добавила Ольга Андрианова.
Генеральный директор клуба "Адамант", в котором занимается Александр Крушельницкий, не верит, что спортсмен принимал допинг. "Ребята были чистые и здесь, и в Японии. Давайте подождем завтрашнего дня, когда пробу "Б" вскроют", – предложил он.
Тем временем руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов и вовсе поставил под сомнение достоверность слов российского керлингиста. "Сегодня все российские СМИ со ссылкой на издание Inside The Games привели якобы прямую речь Александра Крушельницкого, который якобы высказался по ситуации с мельдонием. Я прошу аккуратнее относиться к такой информации, тем более, что в первоисточнике нет никаких ссылок на прямую речь самого Александра", – подчеркнул он.
Напомним, 18 февраля появилась информация. что одного из российских спортсменов, приехавших на Олимпиаду, подозревают в провале допинг-теста. По слухам, речь шла об Александре Крушельницком. Близкие к спортсмену источники сразу поставили эту информацию под сомнение.
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