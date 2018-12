Наша школа: английские футболисты пошли по стопам Кокорина и Мамаева

За несколько дней до матча с "Манчестер Сити" 12 игроков отпраздновали начало сезона с размахом, которому могут позавидовать российские футболисты. Крепкий алкоголь стоял в избытке на столах, а в воздухе пахло веселящим газом.

В Сеть попало видео, снятое скрытыми камерами. На нем видно, как Александр Ляказетт, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамейанг, Сеад Колашинац и Маттео Гендузи время от времени припадают к содержимому воздушных шаров. Руководство "Арсенала" уже отреагировало на новость, пообещав, что с футболистами будет проведена профилактическая беседа.

Напомним, совсем недавно наши футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Первого канала, а позже в кафе набросились на чиновников Минпромторга.

Дебоширы по решению суда были заключены под стражу до 8 декабря, на днях суд продлил их арест еще на два месяца, так что Новый год спортсмены встретят в СИЗО. Затем им грозят реальные тюремные сроки за нанесение тяжких телесных повреждений и злостное хулиганство.

