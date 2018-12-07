Любящая поспать Загитова провалила Гран-при

16-летняя о​лимпийская чемпионка по фигурному катанию уступила победу в финале соревнований в Ванкувере японке Рике Кихире. Алина Загитова по итогам короткой программы заняла второе место.

После проката юная спортсменка рассказала о трудностях, с которыми ей довелось столкнуться на соревнованиях в Канаде. Девушка призналась, что у нее был сложный день, поскольку в финале оказалось шесть сильнейших спортсменок.

Алина подчеркнула, что эти соревнования являются для нее очень важными. Загитова также сообщила, что чуть не проспала их. "Я проснулась за три минуты до отправления автобуса, который уезжал на соревнования. После тренировки я пришла, поспала пять-шесть часов и вот чуть не опоздала", – цитирует фигуристку "Чемпионат".

Также Алина сообщила, что потрепали ей нервы и мысли о высоких шансах на победу и ее тройном акселе. При этом она добавила, что понимает: может бороться с такими спортсменками, если катается идеально, чисто и с эмоциями.

В психологическом плане для спортсменки важно справляться с давлением статуса олимпийской чемпионки. И помогают ей в этом тренеры — специалисты группы Этери Тутберидзе.

В​ короткой программе Загитова набрала 77,93 балла, а ее конкурентка – 82,51 балла. Результат японки стал новым мировым рекордом. Произвольную программу фигуристки представят в ночь на 8 декабря мск.