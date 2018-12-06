По стопам Медведевой: фигуристка сбежала из России
Спортсменке разрешили защищать цвета этой страны на турнирах. Фигуристка подтвердила информацию. "Мне разрешили выступать за Польшу? Да, это правда", – цитирует ее Sport24.
Ранее Екатерина Куракова опубликовала фотографию с канадским специалистом Брайаном Орсером. Он также является наставником двукратного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой.
До переезда в Канаду Куракова занималась в ЦСКА у Инны Гончаренко. В свою очередь Медведева уехала от наставницы Этери Тутберидзе.
Родители Екатерины нашли спонсоров для дорогостоящих тренировок у Орсера. Также они настояли на смене фигуристкой спортивного гражданства.
Талантливая юниорка Куракова до сезона-2017/18 много лет занималась в спортивной школе олимпийского резерва "Москвич" и успешно выступала на международных соревнованиях. Фигуристка получала золотые медали на турнирах в Оберстдорфе, Минске, Торуне, выиграла этап Кубка России – 2017 в Сызрани.
Решение принято
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