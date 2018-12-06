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Спорт

По стопам Медведевой: фигуристка сбежала из России

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменка Екатерина Куракова присоединилась к группе канадского тренера Брайана Орсера. Девушка будет представлять на международных соревнованиях Польшу.
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Спортсменке разрешили защищать цвета этой страны на турнирах. Фигуристка подтвердила информацию. "Мне разрешили выступать за Польшу? Да, это правда", – цитирует ее Sport24.

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Ранее Екатерина Куракова опубликовала фотографию с канадским специалистом Брайаном Орсером. Он также является наставником двукратного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой.

До переезда в Канаду Куракова занималась в ЦСКА у Инны Гончаренко. В свою очередь Медведева уехала от наставницы Этери Тутберидзе.

Родители Екатерины нашли спонсоров для дорогостоящих тренировок у Орсера. Также они настояли на смене фигуристкой спортивного гражданства.

Талантливая юниорка Куракова до сезона-2017/18 много лет занималась в спортивной школе олимпийского резерва "Москвич" и успешно выступала на международных соревнованиях. Фигуристка получала золотые медали на турнирах в Оберстдорфе, Минске, Торуне, выиграла этап Кубка России – 2017 в Сызрани. 

Автор: Валерия Нарская6 декабря 2018, 12:03
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