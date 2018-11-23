Cтарый гей рассказал о последнем шансе Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер, который является наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, оценил форму подопечной накануне этапа серии Гран-при во Франции. По его словам, спортсменка находится в боевой готовности.



Во французском Гренобле стартует шестой этап Гран-при по фигурному катанию. По его итогам определятся все участники финала в Ванкувере, передает телеканал "360".

На отечественную фигуристку возлагают огромные надежды, ведь в случае не самых успешных результатов ее место в финале будет зависеть от выступления других фигуристок. Канадский тренер Брайан Орсер высказался о готовности своей подопечной перед важным событием, пишет RT.

"Женя в великолепном состоянии. Я рад тому, что она упорно работает и набрала хорошие кондиции", – заявил Орсер. "На этих соревнованиях мы изменим контент программы. В произвольной она будет исполнять каскад двойной аксель – тройной риттбергер", – добавил он.

Стоит отметить, что Медведева, в активе которой третье место на этапе в Канаде, еще не квалифицировалась в финал серии Гран-при. Она сможет это сделать по итогам предстоящего этапа во Франции.

Ранее хореограф Илья Авербух прокомментировал непростые отношения фигуристки Евгении Медведевой и ее бывшего тренера Этери Тутберидзе. Он уверен, что примирение между ними возможно.

Молодая фигуристка может встретиться со своей экс-наставницей на финале Гран-при, который состоится в Канаде с 6 по 9 декабря. По мнению Авербуха, они обязательно помирятся, но для этого должно пройти время.

"Я думаю, что их примирение обязательно произойдет. Но, конечно, чуть позже, когда страсти абсолютно улягутся. Уверен, что у каждой стороны есть своя правда. Я как человек со стороны понимаю: процесс уже пошел, и не вижу в нем ни правых, ни виноватых", – поделился он.