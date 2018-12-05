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Спорт

Загитова заткнула за пояс Медведеву и Туктамышеву

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка Алина Загитова и хоккеист Павел Дацюк стали лауреатами национальной премии по итогам 2018 года. Олимпийская чемпионка победила в номинации "Гордость России" в категории "Спортсменка года".
прочитано 2671 раз

В женском фигурном катании отмечается жесткая конкуренция. Юные звезды льда Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева буквально наступают друг другу на пятки.

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Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

И все же спортсменкой года признана 16-летняя Загитова. Девушка обошла соперниц в глазах экспертов. К слову, обсуждаемая в последнее время Туктамышева сдала позиции: она не была номинирована на национальную премию Минспорта. 

Олимпийский чемпион, нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Павел Дацюк стал победителем в номинации "Гордость России" в категории "Спортсмен года", передает РИА Новости. Станислав Черчесов признан тренером года.

 

Напомним, что Министерство спорта присуждает награду ежегодно. В 2017-м лучшими были названы лыжник Сергей Устюгов и легкоатлетка Мария Ласицкене.

Алина Загитова в этом году стала олимпийской чемпионкой в Пхенчхане. Кроме того, она выиграла чемпионат Европы и победила на чемпионате России. Однако этих побед могло и не случиться, если бы тренер девушки Этери Тутберидзе не проявила настойчивость.

Автор: Валерия Нарская5 декабря 2018, 10:01
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