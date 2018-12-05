Загитова заткнула за пояс Медведеву и Туктамышеву
В женском фигурном катании отмечается жесткая конкуренция. Юные звезды льда Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева буквально наступают друг другу на пятки.
И все же спортсменкой года признана 16-летняя Загитова. Девушка обошла соперниц в глазах экспертов. К слову, обсуждаемая в последнее время Туктамышева сдала позиции: она не была номинирована на национальную премию Минспорта.
Олимпийский чемпион, нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Павел Дацюк стал победителем в номинации "Гордость России" в категории "Спортсмен года", передает РИА Новости. Станислав Черчесов признан тренером года.
Напомним, что Министерство спорта присуждает награду ежегодно. В 2017-м лучшими были названы лыжник Сергей Устюгов и легкоатлетка Мария Ласицкене.
Алина Загитова в этом году стала
олимпийской чемпионкой в Пхенчхане. Кроме того, она выиграла чемпионат Европы и
победила на чемпионате России. Однако этих
побед могло и не случиться, если бы тренер девушки Этери Тутберидзе не проявила настойчивость.
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